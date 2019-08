Principio de acuerdo para que Coutinho juegue cedido en el Bayern Múnich

Redacción Deportes y EFE

El Barcelona y el Bayern Múnich están negociando la cesión por una temporada con opción de compra del brasileño Philippe Coutinho, quien este viernes ha quedado descartado para el partido de Liga que el equipo catalán jugará en Bilbao.



Según ha podido saber EFE de fuentes del Barcelona, sólo existe un principio de acuerdo para que el jugador tenga una salida del club azulgrana esta temporada, ya que no cuenta para el entrenador, Ernesto Valverde.



Coutinho había viajado a Bilbao, donde esta tarde Barcelona debutará en el Liga en San Mamés ante el Athletic Club, pero finalmente ha sido uno de los descartados por Valverde.



El brasileño llegó al Barcelona en el mercado de invierno de la temporada 2017-18, procedente del Liverpool, y fue el fichaje más caro de la historia del club, después de que la entidad azulgrana consiguiese sus derechos por 120 millones de euros más 40 millones en variables.



A pesar de tratarse de un jugador muy técnico y con gol, su luz se fue apagando a un ritmo vertiginoso hasta el punto de convertirse en un jugador irrelevante. Pese a su falta de conexión con el juego del equipo, Valverde no paró de darle oportunidades.



Su mal juego llegó incluso a generar muchas protestas en el Camp Nou, donde finalmente el jugador acabó silbado en muchos partidos.



En uno de ellos, tras marcar un gol, Coutinho no lo celebró y se tapó los oídos con los dedos, en señal de protesta, hecho que dividió aún más a la afición culé, entre los que esperaban aún ver al jugador que deslumbró en el Liverpool y los que pedían su traspaso.



Al acabar la pasada temporada, Coutinho entró en la lista de transferibles e incluso llegó a ser uno de los nombres que se vinculaba a rebajar el precio para que Neymar regresara al Barcelona.



Si Coutinho se incorpora al Bayern, las posibilidades de que Neymar regrese al Barcelona se verían reducidas, ya que el club azulgrana no quiere realizar pago alguno y sí intercambio de jugadores, y Coutinho parecía uno de los asignados.