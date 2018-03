Prográmese con los partidos amistosos de esta fecha FIFA

Redacción deportes

Además del juego entre Colombia y Francia de este viernes, se destacan los partidos Argentina vs. Italia, Perú vs. Croacia y Alemania vs. España. Los horarios están en hora colombiana.

Prográmese con la fecha de amistosos, que arranca este miércoles 21 de marzo hasta el martes 27 de marzo. De esta manera se comienza a vivir lo que será la cita más importante del fútbol: el Mundial de Rusia, que se jugará del 14 de junio al 15 de julio. Esta fecha FIFA es la última antes de que los 32 combinados que lograron su tiquete a Rusia tengan la oportunidad de poner a prueba sus armas y terminen de retocar lo que será la lista de 23 jugadores que estarán en el campeonato. Entre estos juegos se destacan: Argentina vs. Italia, Holanda vs. Inglaterra, Alemania vs. España y Francia vs. Colombia. Todos los partidos figurán con horario colombiano. (Lea aquí:Francia y Colombia, a casa llena: vendidas todas las entradas para amistoso en el Stade de France)

Miércoles 21 de marzo:

Sudáfrica vs. Angola - 8:00 a.m.

Jordania vs. Kuwait - 10:00 a.m.

Irak vs. Catar - 11:00 a.m.

Laos vs. Camboya - 12:00 p.m.

Togo vs. Madagascar - 2:00 p.m.

Zambia vs. Zimbabue - 6:00 p.m.

Jueves 22 de marzo:

Filipinas vs. Fiyi - 6:30 a.m.

Malasia vs. Mongolia - 7:45 a.m.

Malta vs. Luxemburgo - 12:00 p.m.

Islas Feroe vs. Letonia - 1: 00 p.m.

República Dominicana vs. Islas Turcas y Caicos - 6:00 p.m.

Argelia vs. Tanzania - 12:00 p.m.

Dinamarca vs. Panamá - 2:00 p.m.

Curazao vs. Bolivia - 7:00 p.m.

Viernes 23 de marzo:

Uruguay vs. República Checa - 06:35 a.m.

Japón vs. Mali - 7:20 a.m.

Noruega vs. Australia - 11.00 a.m.

Senegal vs. Uzbekistán - 11.00 a.m.

Rusia vs. Brasil - 11.00 a.m.

Bulgaria vs. Bosnia - 12:00 p.m.

Turquía vs. Irlanda - 12:30 p.m.

Hungría vs. Kazajistán - 1:00 p.m.

Grecia vs. Suiza - 1:00 p.m. por Win Sports

Túnez vs. Irán - 1:15 p.m

Finlandia vs. Macedonia - 2:00 p.m.

Serbia vs. Marruecos - 2:30p.m.

Arabia Saudita vs. Ucrania - 2:30p.m.

Escocia vs. Costa Rica - 2:45 p.m. por ESPN 3

Portugal vs. Egipto - 2:45 p.m. ESPN 1

Alemania vs. España - 2:45 p.m. por Directv Sports

Holanda vs. Inglaterra - 2:45 p.m. por ESPN

Polonia vs. Nigeria - 2:45 p.m.

Argentina vs. Italia - 2:45 p.m. por TyC Sports

Austria vs. Eslovenia - 2:45 p.m.

Francia vs. Colombia - 3:00 p.m. por Caracol

Perú vs. Croacia - 7:00 p.m. por Win Sports

Islandia vs. México - 9:30 p.m.

(Lea también:Falcao vs Griezmann, duelo de goleadores en el Stade de France)

Sábado 24 de marzo

Tahití vs. Nueva Caledonia → 1:00 a.m.

Armenia vs. Estonia → 9:00 a.m.

Irlanda del Norte vs. Corea del Sur → 9:00 a.m.

Canadá vs. Nueva Zelanda → 10:00 a.m.

Georgia vs. Lituania →10:00 a.m.

Kenya vs. Comoros Islands → 11:00 a.m.

Catar vs. Siria → 11:00 a.m.

Suecia vs. Chile → 12:00 p.m.

Israel vs. Rumania → 1:00 p.m.

Kosovo vs. Madagascar → 1:00 p.m.

Togo vs. Costa de Marfil → 1:00 p.m.

Domingo 25 de marzo

Islas Feroe vs. Liechtenstein → 11:00 a.m.

Gibraltar vs. Letonia → 11:00 a.m.

Kuwait vs. Camerún → 11:00 a.m.

República Dominicana vs. St. Kitts and Nevis → 3:00 p.m.

Nicaragua vs. Cuba → 6:30 p.m.

Lunes 26 de marzo

Bulgaria vs. Kazajistán → 11:00 a.m.

Finlandia vs. Malta → 11:00 a.m.

Albania vs. Noruega →12:00 p.m.

Portugal vs. Holanda → 1:30 p.m. ESPN 2

Curazao vs. Bolivia → 7:00 p.m.

Martes 27 de marzo

Japón vs. Ucrania - 7:20 a.m.

Armenia vs. Lituania - 10:00 a.m.

Georgia vs. Estonia -10:00 a.m.

Rusia vs. Francia - 10:50 a.m. por ESPN

Kenya vs. República centroafricana - 11:00 a.m.

Tanzania vs. República del Congo -11:00 a.m.

Azerbaiyán vs. Macedonia -12:00 p.m.

Irán vs. Argelia -12:00 p.m.

Kosovo vs. Burkina Faso -12:00 p.m.

Suiza vs. Panamá - 12:00 p.m.

Montenegro vs. Turquía -12:10 p.m.

Dinamarca vs. Chile - 1:00 p.m.

Egipto vs. Grecia -1:00 p.m.

Hungría vs. Escocia -1:00 p.m.

Costa de Marfil vs. Moldavia -1:00 p.m.

Senegal vs. Bosnia -1:00 p.m.

Eslovenia vs. Bielorrusia -1:15 p.m.

Luxemburgo vs. Austria-1:30 p.m.

Rumania vs. Suecia -1:30 p.m.

Bélgica vs. Arabia Saudita - 1:45 p.m.

Alemania vs. Brasil -1:45 p.m.

Polonia vs. Corea del Sur -1:45 p.m.

Colombia vs. Australia -2:00 p.m., Caracol

Inglaterra vs. Italia -2:00 p.m.

Marruecos vs. Uzbekistán -2:00 p.m.

Túnez vs. Costa Rica - 2:00 p.m.

España vs. Argentina -2:00 p.m.

Nigeria vs. Serbia - 3:00 p.m.

Estados Unidos vs. Paraguay - 6:30 p.m.

Perú vs. Islandia - 7:00 p.m.

México vs. Croacia - 9:00 p.m.