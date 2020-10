¿Qué pasó con la pelota del primer gol oficial de Maradona?

El hijo de Rubén Lucangioli, arquero al que el legendario argentino le anotó su primer tanto como profesional, contó la historia de ese balón.

Diego Armando Maradona tenía apenas 16 años y con lo que hacía en los terrenos de juego con la camiseta de Argentinos Juniors se preveía que no sería uno más. Era distinto. Una demostración de eso fueron los primeros dos goles que anotó como profesional, en 1976, en un compromiso en condición de visitante ante San Lorenzo de Mar del Plata.

Aquel día, el joven zurdo festejó por primera vez en la máxima categoría del fútbol argentino tras vencer al arquero Rubén Alberto Lucangioli. San Lorenzo de Mar Plata perdió 5-2, pero lo que más recordaba Lucangioli (falleció en 2005) era el talento con el que contaba Maradona, por lo que guardó como un tesoro la pelota con la que le marcó el primer gol y los guantes que utilizó.

El tesoro futbolero estuvo bajó llave durante 22 años. En 1998, la pelota volvió a divertir a otra persona, según contó Fabián Lucangioli, hijo del portero al que Maradona le convirtió su primer tanto como profesional.

“Un día, en una charla con el viejo sobre fútbol, me dice: ‘Andá a buscar el recorte de la nota de tal partido que está guardada arriba’. Nosotros teníamos un altillo. Saco la bolsa, y ahí estaba todo, la pelota y los guantes. Tengo un nene que hoy tiene 25 años. En ese momento tenía cuatro. Como todo nene, cazó la pelota y se fue afuera a jugar con la pelota. Y teníamos una perra que se llamaba Pinky que moría por jugar a la pelota. Agarró la pelota, se la sacó a Santiago. Fue a la plaza y la destrozó”, contó Fabián a TNT Sports.

El hijo del arquero agregó: “Mi papá no sabía que Santi se había llevado la pelota, estábamos discutiendo de fútbol con los recortes. Y mi hijo no sabía qué era esa pelota. Y se perdió. La destruyó la perra; volvió con un cachito de cuero en la boca. Mi viejo lo vio, se enojó y lo tiró. No te puedo decir lo que dijo mi viejo en ese momento”.

También reveló que a su padre le ofrecieron dinero por la pelota pero que nunca la aceptó porque tener el balón con el que uno de los mejores futbolistas de la historia había marcado su primer gol valía mucho más. Y es que después de ese par de tantos en 1976, Diego Armando Maradona se hizo leyenda al ser campeón con la selección de Argentina en 1986, llevar al entonces humilde Napoli a ganar varios títulos y demostrar que su zurda era mágica y diferente a las demás.