¿Qué tanto puede afectar el "brexit" a la Premier League?

EFE

El tiempo y la legislación serán los encargados de moldear las relaciones del deporte británico con el resto de los Estados miembro. Después del 31 de enero, comenzará un periodo de transición que lentamente romperá un acuerdo iniciado el 1 de enero de 1973 y que finalizó el 23 de junio de 2016 con el referéndum sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea.



El fútbol acaparará muchos focos por los posibles cambios que generará el "brexit". En las tres competiciones nacionales -Premier League, Championship y liga escocesa-, se puede complicar el trabajo de los futbolistas y el nivel de la competición podría debilitarse por la disminución de la libertad de movimientos en las transferencias.



Dificultad para conseguir un visado de trabajo



Ahora mismo, los futbolistas de la UE pueden firmar contratos sin la necesidad de un visado o de un permiso de trabajo. Con esta normativa, la Premier League, en los últimos años, se ha convertido en uno de los mercados más activos que podría decrecer después del "brexit".



Abandonar la UE pondría trabas a los clubes, que tendrían muchas dificultades para mantener o fichar estrellas. Una gran cantidad de futbolistas, no cumplirían con los requisitos de excepción de visado para poder trabajar.



El marco actual para jugadores extracomunitarios establece que sólo podrán firmar un contrato aquellos que hayan disputado al menos el 30 por ciento de los partidos con su selección en los últimos dos años antes del acuerdo. Eso ocurre siempre que el país de origen esté entre los diez primeros puestos de la clasificación FIFA.



Si está entre el 11 y el 20, necesitan haber jugado el 45 por ciento de los partidos con su selección; entre el 21 y el 30, el 60 por ciento; y del 30 en adelante, el 75. Hasta 154 jugadores de la Premier League, el 35'7 por ciento según un recuento de EFE sujeto a cambios por el mercado de invierno, pertenecen a la UE. Francia, con 28 futbolistas, y España, con 26, son los que aportan más cantidad de jugadores de la UE. A estas cifras hay que sumar 19 jugadores europeos que no pertenecen a la UE, 23 africanos, 2 caribeños, 4 asiáticos, 3 australianos y 2 estadounidenses. Los británicos son 182, un 42'2 por ciento.



Con la reglamentación actual, nombres como Juan Mata (Manchester United) o César Azpilicueta (Chelsea), se verían afectados por el "brexit". El diario The Guardian publicó una investigación que concluyó que dos tercios de los jugadores de la UE no cumplirían con los requisitos para conseguir un visado de trabajo.



Hay incertidumbre



En este sentido, José Lasa, letrado experto en deporte de Laffer Abogados, fue contundente en declaraciones a EFE: "Habrá un gran cambio porque la libre circulación de personas permitía a la Premier, la liga más adinerada del mundo, acceder a muchos jugadores sin un problema de inmigración y de permisos de trabajo", dice.



"La gran pregunta que tienen en Reino Unido es la de cómo va a afectar a su mercado y a su Liga. Si van a poder seguir compitiendo en Europa, si va a haber mejores equipos en la 'Champions'... cómo va a quedar el mapa y cuál va a ser la consecuencia operativa y financiera del 'brexit'", apunta.



En el Leeds United, el español Víctor Orta es el director deportivo del club inglés. Desde que llegó a Ellen Road en 2017, el fantasma del "brexit" acecha. Para Orta, según asegura a EFE, la palabra clave que define la situación del fútbol inglés es "incertidumbre". Sin embargo, todo es especulación: "La realidad es que no hay nada seguro, ni nada legislado, ni nada previsto. No tenemos ningún comunicado oficial por parte de la FA (Federación Inglesa) ni de la EFL (Liga Inglesa) porque no hay nada decidido", explica.



¿Impulso del fútbol inglés?



Una de las grandes cuestiones a resolver será el cupo de extranjeros que podrán jugar en los clubes de la Premier League. Actualmente, el máximo es 17. La FA considera que el "brexit" es una oportunidad para aumentar el número de jugadores ingleses en la Premier League. The Times avanzó hace un año que el organismo federativo abogaría por acotar el número a 12 para asegurarse de que más de la mitad de los jugadores de cada plantilla sean británicos.



Al final, dos normativas podrían chocar. Primero, la que impone un porcentaje mínimo de partidos internacionales con el país de origen dos años antes de firmar el contrato para poder tener un permiso de trabajo. Y, la segunda, la que puede imponer un máximo de jugadores extracomunitarios por cada club. Eso, seguramente, beneficiará a la presencia del jugador británico.



Este curso, el club con más británicos en su plantilla es el Sheffield. Tiene un total de 13. Un estudio del Cies Football Observatory confirmó la decadencia de los jugadores ingleses desde la campaña 2009/10 hasta la 2018/19. Han pasado de participar en el 40 por ciento de los minutos al 35'2. Con el "brexit", esos porcentajes podrían aumentar.



"En el Leeds United tenemos un gran número de jugadores ingleses, cosa que nos daría bastante margen de maniobra respecto a otros equipos. Hay que estar preparado. Quizás a lo mejor sí que se consigue que el jugador inglés dispute más partidos. Para ser honesto hay calidad, mucha, pero vuelvo a la incertidumbre. Para mantener el espectáculo y la competencia internacional, la regulación tendría que ir a un término medio", afirma Orta.



Las vías Noruega, Suiza, Islandia y Liechtenstein



Ahí aparece el ejemplo de cuatro países como Noruega, Suiza, Islandia y Liechtenstein. Todos están fuera de la Unión Europea y sus jugadores no cuentan como extracomunitarios al existir un acuerdo de libre comercio. En un "brexit" blando, Reino Unido tal vez podría adscribirse al Espacio Económico Europeo una vez que abandone la UE. Eso ocurre con el país nórdico, cuyos jugadores no cuentan como extracomunitarios porque hay un acuerdo de libre comercio.



En ese caso, por ejemplo, para los futbolistas españoles, no cambiarían sus condiciones en la Premier League ni tampoco para los británicos que juegan en España, como Gareth Bale en el Real Madrid, que podría perder su condición de comunitario si no se alcanza una solución.



"Si vamos a una Unión Europea similar, el mercado se reduciría mucho porque, aunque haya jugadores de calidad, no todos pueden jugar en las selecciones de sus países". El modelo del 'Work Permit' lo que intenta es que el talento siempre que venga del extranjero tenga una cierta base", apunta Orta.



"Luego hay una serie de excepciones. Si el jugador está en una liga potente, o está jugando una competición continental, o si se paga una cierta cantidad por el fichaje y un salario determinado, el jugador podría ser habilitado para jugar en Inglaterra. A lo mejor esa podría ser la solución", agrega.



Final de la captación de promesas y revalorización latina



Con el "brexit", la Premier League no podrá fichar a jóvenes promesas de entre 16 y 18 años. La FIFA es clara en ese aspecto en el artículo 19 del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores. El organismo presidido por Gianni Infantino sólo permite el traspaso de jugadores menores de edad entre 16 y 18 años en el territorio del Espacio Económico Europeo bajo ciertas condiciones.



En ese caso, jugadas maestras como la que hizo el Arsenal para atraer a un talento como Cesc Fàbregas, que aterrizó en el conjunto londinense en 2003 con 16 años, no se verán de nuevo. En la actualidad, varios clubes "pescan" en las canteras de otros países para formar futuras estrellas. El City es uno de los más activos. Óscar Tarensi, Eric García, Iker Pozo o Adrián Bernabé son algunos ejemplos de jóvenes que captó el club de Manchester.



"Esos casos no se podrían repetir. Es un mercado que los clubes de Premier (el mercado juvenil) afrontan y en el que han hecho muchas adquisiciones, algunas con mucho éxito, otras con menos, porque al final no dejan de ser chavales. Se reducirían esas circunstancias porque sería imposible legislativamente", avanzó Orta.



El abogado José Lasa, en un escenario de restricciones y de dificultades para el jugador de la UE, da valor al mercado latino, que podría recibir un impacto positivo: "El jugador latinoamericano tiene una mayor igualdad con el europeo a la hora de entrar en la Premier League ya que ambos pueden llegar con 18 años. La dificultad va a seguir estando en cumplimentar los requisitos de la Premier".



La dificultad para fichar, los permisos de trabajo, el número de extracomunitarios que podrán jugar en cada club o el fin de las jóvenes promesas de la UE, son sólo algunos ejemplos que podrían agitar al fútbol inglés.



También podría sufrir una subida el precio de los traspasos siguiendo la oferta de la ley y la demanda, una merma de los derechos televisivos en el caso de la salida de estrellas e incluso problemas para los aficionados a la hora de viajar con sus equipos a cualquier parte de Europa. Aún queda tiempo para acabar con la incertidumbre. Las instituciones, tendrán la última palabra.