Queiroz confirmó a James Rodríguez para el juego amistoso contra Perú

EFE

El director técnico de la selección colombiana de fútbol, el portugués Carlos Queiroz, confirmó que el volante del Bayern Múnich James Rodríguez actuará el próximo domingo en el segundo juego amistoso de la tricolor previo a la Copa América.



"Estos 15 minutos hacen parte de su planeamiento, su preparación, para la próxima semana intensificarlo más y estar seguro que contra Perú va a salir bien y va a poder jugar no 90 minutos, pero sí al menos llegar arriba de los 75 minutos", afirmó a periodistas.



El estratega se refirió así en la rueda de prensa que dio después de que el equipo tricolor venciera 3-0 a su par de Panamá en un juego amistoso donde James ingresó al minuto 64 y mostró un gran nivel futbolístico.



Queiroz agregó que el cuerpo técnico está trabajando "con mucho cuidado" en el proceso de recuperación del volante, quien desde el pasado abril sufre una molestia muscular que lo ha apartado del terreno de juego.



"Ayer el cuerpo medico después del entrenamiento ha decidido hacer una evaluación. Este tipo de lesiones hay que ir día a día y él no estaba sintiendo ninguna reacción", subrayó.



Colombia derrotó en el estadio El Campín de Bogotá a la selección 'canalera' con tantos del defensa William Tesillo y los delanteros Falcao García y Luis Fernando Muriel.



Después de este encuentro, la 'cafetera' seguirá entrenándose en la capital colombiana hasta que el próximo viernes viaje a Lima, donde ultimará los detalles de su encuentro ante Perú.



Con estos partidos Queiroz prepara la Copa América en Brasil, donde debutará ante Argentina el próximo 17 de junio y en la que enfrentará además a Paraguay y Qatar, selecciones con las que conforma el Grupo B.



Tras la victoria en su tercer partido al mando de la selección, Queiroz destacó la voluntad defensiva de todo el equipo y el buen control del balón, factores con los que dice: "estoy intentando procurar una identidad para el equipo".



"Jugamos con once hombres de recuperación, todos recuperaron balones, todos son hombres de recuperación, tienen características diferentes pero el sistema que nosotros tenemos que desarrollar es muy sencillo: defender con once", acotó.



Según el técnico, cuando Colombia necesita recuperar el balón no es aceptable "tener jugadores de recuperación y jugadores de transición", pues esa fórmula no tiene vigencia en el fútbol actual.



La victoria de la selección bajo el mando de Queiroz se suma a la que obtuvo el pasado 22 de marzo ante Japón (0-1) en su debut. Pocos días después perdió 2-1 ante Corea del Sur.