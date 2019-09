Queiroz: “Contra Venezuela, como si fuera el último partido de la vida”

Redacción Deportes - @DeportesEE

Este lunes, previo al encuentro amistoso contra Venezuela (martes, 8:00 p.m., Gol Caracol), el director técnico de la selección de Colombia, Carlos Queiroz, se refirió en rueda de prensa a la “obligación de encontrar soluciones para el futuro”. En Tampa (Estados Unidos), sede del compromiso, habló de diversos temas.

(Michael Schumacher estaría hospitalizado en París)

Venezuela: “Vamos a jugar contra un equipo de Venezuela que está en crecimiento, los resultados del fútbol de Venezuela hablan dentro del campo. Hicieron un par de amistosos muy buenos, en los últimos diez partidos contra Colombia ganaron cuatro, perdieron cuatro, empataron dos, eso nos dice que entre Venezuela y Colombia hay un partido de mucha competitividad, pero los dos seguro estamos acá para trabajar, para crecer, para encontrar soluciones para el futuro. No es fácil pero el camino es muy claro: Venezuela cuando juega con nosotros piensa que es el último partido, el partido de la vida. Nosotros tenemos que hacer ese partido con la certeza de que es el último partido de la vida, es la única forma de responder a un equipo que tiene esa ambición”.

Futuros partidos amistosos: “Sobre los amistosos estamos trabajando duro pero la situación internacional no es fácil. Confiamos en que los partidos de octubre los podamos hacer en Europa, no están totalmente cerrados, seguimos buscando las opciones. Para noviembre estamos muy cerca, con Perú está prácticamente cerrado y seguimos trabajando porque queremos jugar dos partidos. A mí me gusta trabajar con la prensa y con los aficionados con hechos y cosas concretas, no me gusta especular con promesas. Las especulaciones no es bueno alimentarlas, eso nos ayuda a mejorar y a trabajar bien”.

Satisfacción con el plantel: “Estoy muy contento con los jugadores que tengo, mi trabajo es tirar de cada uno de ellos lo mejor. No es un trabajo fácil pero conseguir lo mejor de cada uno es lo más difícil que tenemos en las manos. Hacer eso, trabajando juntos como equipo. Que cada uno dé más de lo que ellos mismos creen que pueden aportar al equipo. Estoy muy contento con los jugadores que tengo, la actitud, el trabajo, Me enfoco en el equipo, ganamos todos, perdemos todos, lo más importante es salir con la cabeza bien alta”. (Gerard Giraldo logró nuevo récord nacional en los 10 kilómetros)

Arqueros: “Pienso que ustedes están de acuerdo conmigo en que el fútbol es un deporte que no tiene criterio de talla. Hoy puedes tener un jugador de una talla y mañana un Maradona o un Messi. Es un deporte en el que habla el rendimiento del jugador. Entonces, no pensamos en la talla de los jugadores sino en sus cualidades técnicas, tácticas y mentales. Estamos dando pasos adelante. Cuando volvamos a Bogotá hay mucho trabajo para hacer con el entrenador de porteros. Vamos a tener más comunicación con los clubes, ir a los campos, estar más cerca de todos. Es un camino largo que hay que correr mucho para seguir adelante. Hay más de mil futbolistas que están jugando en todo el mundo, ¿por qué no más arqueros?”.

Su proceso al frente de la selección: “Bien, estamos trabajando juntos, ese es el reto que tenemos adelante, trabajar juntos para encontrar las mejores soluciones. Yo destaco mucho que unas de las bases del éxito del equipo es su preparación, entonces estamos trabajando en muchos campos diferentes para mejorar y llevar soluciones más prácticas, más profesionales”.

Manténgase informado sobre las últimas noticias que suceden en Colombia y el Mundo, el más completo cubrimiento noticioso todos los días con el periódico El Espectador.