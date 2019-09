ANÁLISIS

¿Quién va a parar al Liverpool este año?

Manuel Rodríguez Lloreda / Especial para El Espectador

¿Quién va a parar al Liverpool de Klopp esta temporada? El único equipo que parece haberle cogido la medida es el City de Guardiola. En los últimos tres enfrentamientos entre ambos, hubo un empate y dos victorias para los ‘citizens’. De resto, los de Klopp parecen pasarle por encima a todo el mundo sin problemas. La última derrota del Liverpool en tiempo regular fue aquel 3-0 frente al Barca en semifinales de la Champions pasada. Y, realmente, en ese partido los de Klopp fueron superiores. Luego todos sabemos lo que ocurrió en el juego de vuelta en Anfield.

El Liverpool no pierde en casa hace 42 partidos. Fue en abril de 2017, 2-1 frente al Crystal Palace. Una cifra descomunal. Tiene al que muchos consideran el mejor portero del mundo, Allison. Tiene a Van Dijk, candidatazo al balón de oro aún siendo defensa central, y en Alexander-Arnold y Robertson tiene a dos de los laterales más prometedores de Europa. Y bueno, los tres de arriba, Mané - Firmino - Salah, están todos entre la exclusiva lista de delanteros preseleccionados para el FIFPro World XI (el mejor equipo del año según la FIFA) que será anunciado en enero 2020. Posiblemente el mejor tridente ofensivo de Europa.

En la Premier, los ‘reds’ fueron una aplanadora en el segundo semestre de la última temporada. Ganaron los últimos nueve partidos de la liga, y de los 19 que jugaron desde el comienzo de enero, perdieron solo uno. En casa solo recibieron siete goles. Una máquina implacable. No fueron campeones porque resulta que Guardiola es un genio y su Manchester City en ningún momento tropezó. Así que no perdió la punta. Pero es poco probable que el City mantenga el mismo ritmo esta temporada. Ya se van acumulando demasiados partidos a muy alto nivel, y el desgaste se tiene que notar tarde o temprano. Además, el City cada vez tiene más presión por ganar la Champions, así que no sería inusual que dejara la liga un poco de lado para enfocarse más en el torneo internacional.

Tal Vez lo más preocupante para los rivales del Liverpool, sin embargo, es que el equipo sigue mejorando. La máquina evoluciona. Cada vez es más solido atrás, más desequilibrante, más eficaz en ofensiva. En esta nueva temporada de Premier ha ganado los cuatro partidos que ha jugado. Es líder de la tabla con 12 puntos. ¿Alguien esperaba algo distinto? Tiene que ocurrir algo realmente fuera de lo normal para que los de Klopp pierdan puntos. Ya lo demostraron el año pasado. No es un conjunto al que lo complican los equipos chicos cerrándosele atrás (algo con lo que sufren excesivamente el Madrid y el Barcelona, por ejemplo): el Burnley lo intentó el fin de semana pasado y perdió 3-0. Tampoco es un equipo que titubea cuando se enfrenta a un rival de buen nivel que viene en buen momento. Arsenal visitó Anfield el fin de semana anterior --un Arsenal que venía motivado, con dos victorias en línea-- y salió 3-1 abajo. Los reds ganaron sin complejos. Casi sin complicaciones.

El City vs. Liverpool de esta temporada va a ser imperdible. A la altura de El Clásico español. Noviembre 9, 2019, y abril 4, 2020. Tomen nota. Si los de Guardiola no le ganan el duelo directo a los de Klopp, Salah y compañía sin duda se escapan.

Y para terminar, en Europa, no se me ocurre un equipo que pueda sacar al Liverpool de carrera. La Juventus está en un periodo de transición y adaptación tras la llegada de Sarri, su nuevo entrenador. Lo mismo el Madrid con la llegada de Zidane. Un gran Barcelona no pudo derrotarlos la última temporada, fuera por la razón que fuere (muchos hablan de un tema psicológico más que futbolístico como causante de la remontada). Con el PSG nunca se sabe, por lo general en la Champions decepciona, y veo al Bayern un escalón más abajo en cuanto a nivel. También se cruzó con el Liverpool el año pasado y quedó afuera en octavos tras perder 3-1 en casa.

Con la Champions apenas a unos días de arrancar, y la Premier League ya bien en marcha, el Liverpool parece capaz de ganarlo todo. Al menos es la impresión que da.