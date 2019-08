Rafael Santos Borré marcó doblete en la goleada de River sobre Racing

Redacción deportes

La hinchada de Racing, luego de cantar y alentar en el Cilindro de Avellaneda, un estadio que más parece una caldera, aplaudió a River Plate. Y eso pasó porque el cuadro de la banda cruzada fue tan superior, y arrollador, que a los hinchas locales no les quedó de otra que reconocer la superioridad.

Y, en parte, el responsable de eso fue el colombiano Rafael Santos Borré, quien marcó doblete en la victoria 6-1 de los dirigidos por Marcelo Gallardo en condición de visitante. El delantero colombiano anotó los dos primeros y ya después llegaron los goles de Matías Suárez, de Ignacio Fernández, de Nicolás de la Cruz y de Ignacio Scocco en lo que fue una muestra de efectividad.

En menos de 10 minutos, River Plate acabó con todo y silenció un escenario que festejaba por el tanto tempranero de Augusto Solari, el que parecía el de la victoria, y el que terminó siendo el decoroso, la rayita para no irse en cero.

Gallardo volvió a ganarle el duelo a Eduardo Coudet, no solo en lo táctico, sino en lo anímico, pues mientras que el visitante no se derrumbó por estar abajo en el marcador, el local se fue cayendo con cada gol de River, y no pudo levantarse. En otras palabras fue un nocaut.

Goleada histórica para los el Millonario que de paso subió a lo más alto de la tabla de posiciones de la Superliga con siete puntos en tres encuentros.

Los de Nuñez, que venían de superar 3-0 a Lanús, quedaron listos para el duelo contra Cerro Porteño de Paraguay (que dirige Miguel Ángel Russo) por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.