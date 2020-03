Real Madrid cae en su visita a Real Betis y cede el liderato al Barcelona en La Liga

EFE

Por cuarta jornada consecutiva hay cambio en la cabeza entre los dos grandes acorazados del fútbol español. El Barcelona, que el sábado venció de penalti a la Real Sociedad (1-0), vuelve a dominar con dos puntos de ventaja, como antes de su derrota en el Santiago Bernabéu.



El conjunto del francés Zinedine Zidane distó mucho del que brilló en la segunda mitad ante el Barcelona y volvió a mostrar las carencias que tantos puntos le han costado esta campaña en LaLiga Santander, principalmente ante rivales de mitad baja de la tabla.



El Betis, en una posición más que incómoda y a las puertas del derbi de la próxima jornada ante el Sevilla, agradeció la puesta en escena de los madridistas y aprovechó las facilidades para llevarse un triunfo que rearma su confianza en estos momentos tan importantes de la campaña.

Le puede interesar: Lionel Messi le da la victoria al Barcelona frente a la Real Sociedad por 1-0



Sidnei, con un tremendo disparo tras perder el balón Sergio Ramos el balón en el área, comenzó a sacar los colores al Real Madrid, al que había salvado el belga Thibaut Courtois. Sin embargo, el Real Madrid se salvó antes del descanso gracias a un penalti del central brasileño sobre Marcelo que materializó Karim Benzema.



Demasiado premio para un Madrid que, en la reanudación, se volvió a salvar cuando Joaquín Sánchez, a puerta vacía y tras driblar a Courtois, no marcó, pero no así en otro error en la circulación de balón, esta vez del propio delantero francés que aprovechó perfectamente Cristian Tello para sellar el 2-1.



Todo un castigo merecido para un cuadro madridista pésimo en el Villamarín y un premio a un Betis que tampoco necesitó hacer el mejor partido de su vida para asegurar tres puntos vitales, para el club, el equipo y el propio técnico Joan Francesc Ferrer 'Rubi', cuya situación era un tanto complicada.



En La Cerámica se confirmó la jornada adversa para los conjuntos que luchan por la Champions y la Liga Europa. Ninguno entre el tercero y el séptimo ha ganado. Tras los resultados del viernes y el sábado el Villarreal no escapó de la 'quema' y sucumbió ante un Leganés (1-2) que ve la luz con su primera victoria como visitante de la temporada.



Un doblete de Óscar Rodríguez (m.48 y 70, este de penalti) remontó el tanto inicial de Gerard Moreno (m.5). El conjunto del mexicano Javier Aguirre respira con fuerza renovada y pone más plomo en las aspiraciones del 'submarino amarillo', que encadenó su tercera derrota seguida y queda a cinco puntos de la Real Sociedad, que marca la zona europea, aunque podría aún mejorar su panorama si gana el martes el partido aplazado contra el Eibar.



El pulso por la salvación es cada vez más tenso. El triunfo del Leganés, unido al del Mallorca el sábado en Ipurúa, complica al propio cuadro eibarrés, que dispone de dos puntos de margen, y el Valladolid también se abona a sufrir al caer en su feudo del José Zorrilla contra el Athletic, que concluyó su semana fantástica con una goleada por 1-4.



No fue, en cambio, un triunfo fácil el del cuadro de Gaizka Garitano, porque tras hacer valer su eficacia en la primera parte con los tantos de Unai López y Raúl García pasó por momentos de apuros en el segundo periodo, después de que Sandro Ramírez acortara distancias.



Para su fortuna, Iñaki Williams aprovechó un error de la zaga local y sentenció el triunfo, aunque aún tuvo tiempo Íñigo Córdoba para establecer el definitivo 1-4 que supone el segundo triunfo liguero seguido del Athletic y la segunda derrota que encadena el cuadro pucelano, cada vez más urgido.



El que sí que parece escapar hacia la calma es el Osasuna, que se impuso al colista Espanyol (1-0), cuya situación se complica notablemente con la luz ya a seis puntos.



Un penalti por mano del uruguayo Leandro Cabrera y transformado por Roberto Torres premió el trabajo del conjunto de Jagoba Arrasate y decantó el encuentro. Diego López, guardameta espanyolista, fue expulsado por doble amarilla a los 83 minutos y tuvo que acabar como portero el propio defensor charrúa, que impidió el segundo tanto local.



Tras la decepción de la eliminación copera, el Granada sumó un punto en el Ciutat de Valencia ante el Levante (1-1) gracias a un tanto del venezolano Darwin Machís (m.60), que equilibró el gol inicial de Roger Martí (m.11). El punto sabe a poco a ambos equipos.