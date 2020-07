El cuadro blanco se impuso 2-0 y en caso de ganar la próxima jornada, y que Barcelona no lo haga, será el nuevo campeón a falta de dos fechas.

Real Madrid cumplió. El cuadro blanco superó 2-0 a Deportivo Alavés, en el cierre de la 35ª jornada de la liga española, y dio un paso más hacía el título al volver a tomarle cuatro puntos de ventaja a Barcelona.

El francés Karim Benzema abrió el marcador de penal (11), en una jugada discutida y Marco Asensio selló todo dejando a la casa blanca con una gran opción de levantar el trofeo el próximo lunes si es que el cuadro blaugrana no supera este sábado a Valladolid.

➕3️⃣ ¡Tres puntos importantísimos en la lucha por @LaLiga!

🔝📋 ¡Gran trabajo de todo el equipo que nos permite seguir siendo líderes en la clasificación!#RMLiga | #HalaMadrid pic.twitter.com/FLGaU40FPW — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) July 10, 2020

En caso de superar a Granada y que los dirigidos de Enrique Setién empaten o pierdan, la ventaja será de siete unidades a falta de dos encuentros.

Benzema sigue figurando

El delantero francés sigue demostrando porqué es uno de los más efectivos de la liga española. Benzema llegó a su tanto 18 quedando a cuatro de Lionel Messi que domina la tabla de goleadores.

Karim, que salió en el 82′ para darle ingreso a Eden Hazard, tumo cuatro remates a portería, fue preciso con sus pases en el 88.9% y tocó el balón en 62 oportunidades, sin dejar de lado que cuatro de las opciones claras del Madrid para aumentar la cuenta pasaron por sus pies.

James lo vio desde la tribuna

Mientras el juego transcurría, las cámaras de televisión enfocaron al colombiano James Rodríguez, sentado en una de las tribunas de la sede deportiva del cuadro blanco y chateando en su celular. El colombiano, que no fue convocado, ya le dejó claro a Zinedine Zidane que no quiere hacer parte de sus listas, pues prefiere seguir entrenando para lo que viene en vez de ir al banco, viajar cuando se juega de visitante, y no sumar minutos.