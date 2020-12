Aunque el entrenador caleño tiene firmado un contrato con el combinado austral, en ese país no descartan que renuncie para volver al equipo tricolor, al cual ya dirigió en la eliminatoria al Mundial de Alemania 2006.

En Chile, Directv Sports realizó una encuesta en la que el 51.7 % de los hinchas que votaron prefieren que se permita la salida de Reinaldo Rueda de la selección de Chile para dirigir la de Colombia, de la que se fue esta semana el portugués Carlos Queiroz.

La prensa de ese país está convencida de que la idea de que Rueda deje a Chile para firmar de nuevo con Colombia no es descabellada. “Él ya dejó Flamengo para venir a Chile. Cuando llegó dijo: ‘no vengo a dirigir a la bicampeona de América, vengo a dirigir la que quedó eliminada de la Copa del Mundo’. Dijo: ‘vengo a clasificar a Catar’. A fines de 2019 puso a disposición su cargo”, explicó el periodista Herman Chanampa en diálogo con Win Sports.

“Los hinchas no están satisfechos con lo que ha hecho rueda. El fútbol de él no es aquel que pudo haber dejado Sampaoli o muchos años más atrás Marcelo Bielsa. Ha probado más de 58 jugadores y le ha costado el recambio. Si toma la decisión, están abiertas las piezas para negociar. No es intocable en Chile”, agregó Chanampa.

Por su parte, el comunicador Pablo Flam afirmó: “yo creo que puede ser factible. Es su país, analizará y tomará una decisión”.

En el país austral califican de “frágil” la continuidad de Rueda al frente de su combinado, pese a que los referentes del plantel hablaron con las directivas de la Asociación chilena, después de la derrota ante Venezuela, para expresar su respeto y respaldo hacia el técnico colombiano.

Mientras tanto, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, ha dicho que “lo ideal sería tener un técnico colombiano” en el equipo que en las últimas fechas de la eliminatoria mundialista camino a Catar 2022 perdió 3-0 ante Uruguay y 6-1 frente a Ecuador.

Juan Carlos Osorio, Luis Fernando Suárez, Jorge Luis Pinto y Hernán Darío Gómez son las opciones. No obstante, la de Reinaldo Rueda parece que no está descartada.