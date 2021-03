El técnico colombiano se fue de La Roja en medio de un clima bastante confuso con la Federación chilena de fútbol. Este miércoles un exdirigente de la institución explicó su versión sobre el despido del actual entrenador de la Selección de Colombia.

Ya pasaron casi cuatro meses desde que Reinaldo Rueda dejó Chile para dirigir a la selección de Colombia. Sin embargo, el entrenador vallecaucano todavía sigue siendo un tema de discusión en el fútbol chileno.

De hecho, este miércoles Ian Mac Niven, que hasta hace unos meses era directivo de la Federación chilena de fútbol, declaró en el Diario Mercurio que la versión oficial que se habría dado sobre la salida de Rueda de La Roja no habría sido del todo veraz.

“Reinaldo Rueda se quería quedar, no tenía porqué irse. Milad (Presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional en Chile) declaró que Rueda estaba disconforme, pero esas cosas no son ciertas. Para Reinaldo, Chile era el mejor país que podía dirigir. Si no lo querían, debieron buscar una salida directa, no por el lado. Eso me dolió mucho”, dijo Niven.

Además agregó que Rueda se fue muy desgastado de Chile, un desgaste innecesario que habría molestado al actual técnico de la selección de Colombia.

Situación reveladora si se tiene en cuenta que, además, Rueda contaba con el apoyo de los jugadores del plantel para seguir en la dirección técnica del equipo.

De hecho, esa fue una de las razones que motivó a Niven a dejar su cargo, según lo que le reveló a El Mercurio. Por una parte, según lo que explicó el exdirigente del fútbol chileno, sentía que ya había hecho lo que tenia que hacer en la Federación, pero, por otra, la salida de Rueda: “fue la guinda de la torta. Ya no podía seguir. No quería ser cómplice de tonterías. No podía avalar eso. La forma en la que lo sacaron fue terrible”.

Rueda, que tras su salida volvió a Colombia, espera poder debutar pronto en el banquillo de la tricolor. A pesar de que Ramón Jesurún aseguró que las fechas aplazadas de las Eliminatorias de marzo se jugarán en Junio, Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol no confirmó esa información en la asamblea de Conmebol, que se realizó el pasado martes.