Reinaldo Rueda se estrena con Chile con un triunfo ilusionante

EFE

Chile inició en Estocolmo una nueva etapa con Reinaldo Rueda como seleccionador, después de no clasificarse para el Mundial, con un ilusionante triunfo frente a Suecia con un gol en el último minuto de Bolados.



Tras una semana agitada por la ausencia voluntaria en la lista del portero y capitán Claudio Bravo, Chile completó un partido prometedor y en líneas generales fue mejor que su rival, sobre todo en una primera parte en la que mereció más.



Sorprendió el técnico colombiano con su primer once colocando a Roco y Maripán en el centro de la zaga, al "Tucu" Hernández en el medio y Sagal en uno de los extremos.



No le salió mal la apuesta. Chile se hizo pronto con el mando del juego y completó una buena primera parte. Tocó con sentido y creó problemas con la movilidad de sus atacantes, pero insinuó más que concretó.



La primera ocasión chilena fue un buen disparo cruzado de Vargas, que Nordfeldt mandó a córner. En el saque de esquina, el rechace le quedó en el borde del área a Vidal, que elevó la pierna y se sacó un remate tremendo junto al ángulo.



Poco había mostrado hasta entonces Suecia, un equipo que vive mejor cediendo la iniciativa y que no tiene muchos recursos, pero sabe aprovecharlos. Forsberg, su jugador de más talento, se asoció bien al borde del área con Claesson y Toivonen, que no perdonó y colocó el empate dos minutos después.



Los goles no variaron demasiado el escenario: Chile tenía la pelota y proponía más, con Vidal muy activo en un rol más libre; los suecos esperaban pacientes alguna contra o el balón parado para crear peligro.



La Roja -que en Suecia siempre juega un poco en casa por la numerosa colonia chilena- se presentó tras el descanso con una buena jugada de Sagal, cuyo remate sacó a córner Nordfeldt. Y antes del cuarto de hora tuvo una buena llegada de Alexis, que remató flojo, y otra de Beausejour a pase de aquél que casi fue gol.



Rueda refrescó el centro del campo y el ataque con tres cambios, pero no reavivaron un partido que había decaído en intensidad y en llegadas. Dos tiros desde lejos de Castillo fueron lo más destacado en un partido que parecía iba a acabar con el mismo resultado que el anterior amistoso de ambas selecciones hace doce años en Estocolmo.



Hasta que Castillo tuvo frialdad para dar el pase en el momento justo a Sánchez, que se quedó solo frente a Nordfeldt. El portero sueco desvió el tiro, pero el rechace le quedó muerto en el punto de penalti a Bolados, que fusiló sin oposición.



Ficha técnica:



1 - Suecia: Nordfeldt; Olson, Granqvist, Lindelöf, Lustig (Larsson, m.81); Claesson, Larsson (Hiljemark, m.78), Svensson, Forsberg (Sema, m.79); Toivonen, Berg.



2 - Chile: Herrera; Isla, Roco, Maripán, Beausejour; Aránguiz, Vidal, Hernández (Valdés, m.61) ; Sagal (Bolados, m.71), Vargas (Castillo, m.61), Sánchez.



Goles: 0-1, m.21: Vidal; 1-1, m.23, Toivonen; 1-2, m.90, Bolados.