El regreso de las ligas europeas de fútbol tras el parón por la pandemia dejó ganadores y perdedores. Aquí están unos y otros.

Han pasado casi dos meses desde el regreso de la Bundesliga alemana, que dio inicio a la segunda parte de la temporada actual. Una temporada fracturada, eterna, que ha probado nuestra paciencia a lo largo del año, pero que ahora nos ha dejado un verano repleto de fútbol.

El parón evidentemente perjudicó físicamente a la mayoría de los equipos, que regresaron sin preparación y sin ritmo, pero más allá de esto, tuvo una gran influencia emocional e hizo que el final de campaña de varios clubes fuera radicalmente distinto a lo que hubiera sido de no haber habido pandemia.

Esta temporada 19/20 ‘Parte Dos’ no iba a ser normal. No podía serlo. Pero sí nos ha dejado varias certezas de cara a lo que queda por jugarse. ¿Qué equipos regresaron mejor tras el parón? ¿Quiénes fueron los más perjudicados?

Los Mejores

3. Manchester United

El United de Solksjaer parece haber hecho click finalmente. Está en el mejor nivel de la temporada, y debatiblemente en el mejor nivel de los últimos dos o tres años. El equipo es una aplanadora, marcando de a tres goles por partido, y de la mitad para adelante parece intocable. Rashford, Martial y el joven Greenwood ya tienen más goles en conjunto esta temporada que los que suman Mané, Salah y Firmino. No es poca cosa. Gran parte de la mejora del equipo se debe a la llegada de Bruno Fernandes, el volante portugués que está demostrando valer cada centavo de los 60 millones que se pagaron por él en enero. Ha participado en 11 goles en los últimos nueve partidos, y ha potenciado a todos sus compañeros. Hay que sumarle a esto que regresó Pogba, y regresó bien, en modo 2015, dominando el medio campo y asociándose con todos. Hay mucha ilusión en los alrededores de Old Trafford de cara a la próxima temporada, especialmente contando con que aún puede darse la llegada de Sancho.

2. Real Madrid

El Madrid de hoy puede gustar o no, puede ganar o no justamente, pero la realidad es que parece invencible. Zidane le regresó al club la jerarquía que no estuvo la temporada pasada; esa que le permite ganar aun jugando mal. El entrenador francés ha armado, por encima de todo, una defensa infranqueable. El equipo lleva cuatro partidos consecutivos sin recibir gol, y hace dos semanas se convirtió en el club europeo con más vallas invictas en la temporada. El buen momento se explica con dos nombres: Sergio Ramos y Karim Benzema. Hoy por hoy, el uno es debatiblemente el mejor central del mundo y el otro es debatiblemente el mejor número nueve. El Madrid tiene fuerza en las dos áreas, y no ha necesitado mucho más. Ha ganado todos los partidos que ha jugado desde el regreso y hoy tiene el título de liga en el bolsillo.

1. Bayern Munich

Dijo Juan Pablo Varsky el pasado sábado que el Bayern es un rodillo. Y es que no hay mejor forma de describirlo actualmente. Es aplastante, arrollador. Ha ganado 25 de sus últimos 26 partidos oficiales, y desde el regreso del fútbol han sido todo victorias. Tiene un equipo completísimo, con velocidad y desequilibrio por afuera con Davies, Coman y Gnabry, y con Muller y Lewandowski al frente —letales y fulminantes. Atrás, Kimmich y Alabá dominan todo. Está claro que no tienen competencia en Alemania. Será muy interesante verlos en la Champions en agosto, para la que tienen el rótulo de favoritos.

Los más perjudicados

2. Sheffield United, Real Sociedad, Getafe…

Estos tres humildes equipos estaban peleando de lleno por puestos europeos en marzo. Hacían temporadas de ensueño, y no era descabellado pensar en una clasificación a la Champions, algo inédito para su presupuesto y plantilla limitados. Sin embargo, ninguno ha regresado bien tras el parón. Es muy curioso que a este tipo de clubes, aquellos que basan su éxito más en la intensidad física y en un impulso emocional prolongado que en el talento individual, les ha costado mucho el regreso. Los tres perdieron ritmo, perdieron el empujón anímico, y hoy el sueño europeo parece un poco más complicado.

1. Barcelona

El primer lugar tiene que ser para el Barcelona, no por otra razón que lo siguiente: pre-pandemia, le sacaba dos puntos al Madrid. Hoy, el Madrid le saca cuatro (hoy uno, pero el Madrid condos juegos menos). Serán sólo seis puntos, pero son seis puntos fundamentales. El Barca no jugaba bien antes del parón, pero tras el regreso, no sólo ha jugado peor, sino que perdió la liga. Una pesadilla el semestre de Setién (que ojo, tiene poco de la culpa).