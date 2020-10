La temporada 2020-2021 de la Liga de Campeones comenzó con ocho partidos.

Luego de que el Bayern Múnich se impusiera en la final ante el París Saint-Germain de la edición 2019-2020 de la Champions League marcada por la pandemia del coronavirus y que debió terminar con una ‘Final 8’ en Lisboa, Portugal, el torneo de clubes más importante del mundo regresó con su fase de grupos este martes.

En el primer turno, El Zenit de San Petersburgo con el colombiano Wilmar Barrios como titular, cayó sobre la hora ante el Brujas de Bélgica por 2-1 que tuvo en el banco de suplentes al defensor Éder Álvarez Balanta. Además, la Juventus de Turín ganó de visitante al Dinamo de Kiev de Ucrania por 2-0. El español Álvaro Morata fue el goleador del partido con un doblete y que no contó con la presencia de Cristiano Ronaldo luego de haber resultado positivo para coronavirus. Juan Guillermo Cuadrado jugó los 90 minutos y dio una asistencia.

Luego, seis partidos se jugaron en simultaneo para completar la jornada del martes. Por el grupo E, el Chelsea de Inglaterra recibió al Sevilla de España en un partido intenso que no terminó en empate a cero. Por otro lado, el Rennes de Francia y el Krasnodar de Rusia se repartieron los puntos al igualar por 1-1.

Camplementando el resultado entre el Zenit y el Brujas, la Lazio recibió en el estadio Olímpico de Roma al Borussia Dortmund y lo sorprendió con una gran victoria por 3-1. El italiano Ciro Immobile, el marfileño Jean Akpa y un autogol del portero suizo Marwin Hitz, sentenciaron el partido. El noruego Erling Braut Haaland descontó para el BVB.

Completando el grupo de la Juventus, el Barcelona goleó en casa al Ferencvaros húngaro por 5-1 con goles de Lionel Messi, Ansu Fati, Philippe Coutinho, Pedri y Ousmane Dembélé. Ihor KAratin descontó para la visita tras un penalti cometido por Gerad Piqué, que se fue expulsado del encuentro.

El Manchester United venció a domicilio al París Saint-Germain en el Parque de los Príncipes por 2-1 con goles de Bruno Fernandes y Marcus Rashford. El francés Anthony Martial mandó un cabezazo al fondo de su propio arco defendido por David de Gea para el único tanto del actual subcampeón del torneo. Cerrando el grupo H, el RB Leipzig venció en casa al debutante Basaksehir de Estambul, Turquía, por 2-0 con tantos del español Angeliño.

Este miércoles se completará la jornada con ocho partidos más entre los que se destacan la aparición del campeón, el Bayern Múnich, recibiendo al Atlético de Madrid. El Liverpool visitará al Ajax en Ámsterdam, Países Bajos y el Inter de Milán enfrentará al Borussia Monchengladbach en el estadio Giuseppe Meazza.

Igualmente se disputarán los partidos entre el Real Madrid vs. Shakhtar Donetsk, Midtjylland vs. Atalanta, Manchester City vs. Porto, Red Bull de Salzburgo vs. Lokomotiv y Olympiakos vs. Olympique de Marsella