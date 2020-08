El Bayern Múnich y su campaña perfecta en Champions League marcó el final de una temporada atípica. Las ligas más importantes volverán el 12 de septiembre.

Un broche de oro tuvo la temporada 2019-2020 en Europa con el partido entre el París Saint-Germain y Bayern Múnich en la Champions League. Faltaron los bombos, los tifos y los cánticos de las hinchadas en los estadios, pero el fútbol, afortunadamente, supo acomodarse a las circunstancias y logró volver sin causar riesgos para la salud de los jugadores, entrenadores y demás involucrados en el espectáculo.

Muchas jerarquías se mantuvieron en las principales ligas del continente. Los dos finalistas de la Champions, París Saint-Germain y Bayern Múnich, siguen siendo los dueños del título más importante en sus respectivos países. Los franceses, salvo en la temporada 2016-2017, se han quedado desde 2012 con la Ligue 1; los bávaros llevan una racha de ocho campeonatos seguidos y le siguen el rastro a la Juventus, escuadra que complettó su noveno Scudetto consecutivo en Italia.

Solo en tres de las grandes ligas de Europa se presentaron novedades en el altar de los campeones: en España, el Real Madrid recuperó el trono luego de tres años. El equipo de Zinedine Zidane consiguió su trofeo número 34 en el campeonato; Porto, con Luis Díaz y Matheus Uribe, ganó la Liga y le arrebató de nuevo el título al Benfica. El dragón azul y blanco ha sido 29 veces campeón en su país. Por otra parte, y quizá con el mayor de los ecos, el Liverpool se coronó campeón en la Premier League por primera vez en la historia de este torneo. Pasaron 30 años sin ver a los rojos en lo más alto del fútbol inglés.

Además de la sexta ‘Orejona’ del Bayern Múnich, el Sevilla venció a un Inter de Milán que empieza a recobrar la memoria de su grandeza en la final de la Europa League. Los españoles alcanzaron su sexto trofeo en esta competición continental y lograron el único torneo internacional para su país.

Por su grandeza y sus apuestas es que, quizá, se habló de que el mayor fracaso o decepción de este año atípico fue la del equipo blaugrana. Perdieron la Liga ante el Real Madrid y salieron goleados 8-2 ante el Bayern Múnich en Europa. Setién dejó el puesto y en su lugar llegó el holandés Ronald Koeman, un viejo conocido de la casa que busca calmar las aguas en el cuadro catalán. Los jugadores Arturo Vidal, Samuel Umtiti, Iván Rakitic y Luis Suárez no seguirían en la plantilla.

La sorpresa de la temporada la dio Italia, un país que se ha caracterizado por el juego defensivo. La Serie A fue el campeonato con mejor promedio de gol, alcanzando un récord de 3,3 anotaciones por partido, algo que solo había logrado la Bundesliga en dos oportunidades. Esa marca se dio, entre otras cosas, por dos factores importantes: Atalanta, el equipo de Gian Piero Gasperini, fue la revelación tras ser el equipo más goleador de la Liga y uno de los más anotadores en toda Europa. Luis Fernando Muriel, generalmente suplente de Duván Zapata en el equipo de Bérgamo, se convirtió en el delantero con mejor promedio de gol en el Viejo Continente. El otro factor fue el regreso a ese país de la Bota de Oro continental. Ciro Immobile, delantero de la Lazio, marcó 36 goles en este año y superó a Robert Lewandowski, del Bayern Múnich, que hizo 34 en la Bundesliga.

El presente de los colombianos

La temporada pudo ser de ensueño para Zapata y Muriel con el Atalanta. Lograron ser los referentes del equipo revelación. Sin embargo, el poderío de la Juventus en la liga local y la solidez de un París Saint-Germain en Champions les arrebataron ese anhelo que no estuvo del todo lejano.

Lo cierto es que solo seis colombianos se asomaron en el radar de los campeones de esta temporada que acaba de terminar. Luis Díaz y Matheus Uribe con el Porto, Wilmar Barrios con el Zenit; Éder Álvarez Balanta con Brujas; James Rodríguez con el Real Madrid y Juan Guillermo Cuadrado con la Juventus. El único que presenta una novedad es el volante de la Vecchia Signora, pues ahora su entrenador -quien, a propósito, manifestó un interés por Duván Zapata-, es un ídolo de la institución: Andrea Pirlo.

Radamel Falcao García se queda en el Galatasaray, mientras que Jefferson Lerma podría llegar al equipo turco también. Después de muchos rumores, en los que se dijo que El Tigre se iría al fútbol árabe o a la MLS, finalmente el colombiano se quedó y redujo su sueldo como condición para mantenerse en el plantel dirigido por Fatih Terim.

La novela que no ha terminado de escribirse es la de James Rodríguez. El volante del Madrid no ha definido su futuro y el tiempo para acoplarse en otro equipo cada vez es más corto. Ya el colombiano manifestó que quería estar en un club donde pudiera sumar minutos. En los últimos partidos no estuvo convocados y eso hizo que su salida fuera algo inminente. Se ha hablado del Atlético de Madrid, del Manchester United, hasta de Galatasaray, pero la verdad es que no existe una oferta concreta y un panorama despejado para el mediocampista que solo jugó ocho encuentros y marcó un gol en esta temporada.

Muchos jugadores de la selección que están en Europa tuvieron un presente cercano al de James Rodríguez. Varios tuvieron pocos minutos en cancha y no lograron encontrar su mejor desempeño. Carlos Bacca, con Villarreal, jugó 683 minutos; Santiago Arias, del Atlético de Madrid, sumó 1.075; Yerri Mina, del Everton, 2.282, y Carlos Sánchez, del West Ham United, 203.

La Bundesliga cerrará los fichajes el 30 de agosto; la Premier League de Inglaterra, la Ligue 1 de Francia y la Serie A de Italia lo harán el 1° de septiembre, mientras que la la Liga de España esperará hasta el 5 de octubre para finalizar el mercado de pases.