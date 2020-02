Roberto Baggio: a doce pasos de la consagración

“Cuando fui hacia el punto de penalti estaba todo lo lúcido que se puede estar en esos momentos. Sabía que Taffarel se tiraba siempre, por eso decidí tirarlo al medio, a media altura, justo para que no pudiera despejarlo con los pies. Era una elección inteligente. Sin embargo, el balón, no sé cómo, se elevó tres metros y se fue arriba. He fallado pocos penaltis, pero cuando los fallaba me los paraban, no se iban a las nubes. (…) Era el primer lanzador de penalti en el equipo y nunca he escapado de la responsabilidad. Siempre he dicho que los penaltis los fallan los que tienen el coraje de tirarlos. Aquél lo fallé. Fue el momento más duro de mi carrera, me condicionó durante años. Todavía sueño con él”.

El espíritu valiente no contempla la derrota porque confía en su capacidad y en su entereza. El espíritu que se halla en el coraje reafirma su mirada en el objetivo y no ve de sus sueños un anhelo sino una verdad que se verá alcanzada con convicción y con trabajo. Baggio era de espíritu valiente y de un corazón hinchado de coraje. La 10 en su pecho y en su espalda, como todos los que osan vestir ese número en su camiseta saben que la pelota pasa por ellos, que sus compañeros le ceden el balón porque son estos quienes se destacaron con sabiduría y liderazgo para llevar a todo el equipo al gol, al control del juego y a una que otra fantasía que se escapa en los pies de quienes son magos que visten de guayos y carecen de varitas mágicas.

La inteligencia de Baggio era tan ágil como sus piernas. En más de una ocasión sabía en qué momento regatear al rival, hacer el enganche justo para dejar al arquero tendido en el suelo y ubicarse frente al marco a merced de un pase para el gol. Los lujos no eran su estilo, solo era necesaria una gambeta, un centímetro, un segundo antes para eludir al contrario y ver el espacio que los otros no ven para ubicar el balón en el destino que sus ojos fijaron.

Baggio se hizo futbolista en el Vicenza, equipo que actualmente hace parte de la tercera división del fútbol italiano. Sus virtudes lo hicieron crecer hasta llegar a debutar en la máxima categoría con la Fiorentina, equipo en el que se dio a conocer como uno de los mejores futbolistas de su país por su promedio goleador y por su capacidad para la creación de juego ofensivo. En el equipo de Florencia compartió camerino con jugadores como Lubos Kubik, Sergio Battistini, Renato Buso, Carlos Dunga, Giuseppe Volpecina, entre otros. Si bien no logró ser campeón, sí se convirtió en un jugador querido por la afición hasta que la Juventus se lo llevó.

Se cuenta que la rivalidad entre Fiorentina y Juventus se acrecentó por la compra que la Vecchia Signora hizo de 2.200 millones de pesetas por Baggio. Fue, en aquel entonces, el fichaje más caro en la historia del fútbol. El equipo de Turín se llevaba antes del mundial de Italia 90 a un galáctico del deporte local.

Baggio, o “Il Divin Codino”, como lo apodaron, se logró sobreponer a sus propias tragedias. Años atrás había sufrido una lesión de ligamento cruzado en su rodilla derecha, lo que le costó 200 puntos de sutura internos. El dolor y la frustración llegaron a un punto tan alto que Baggio llegó a implorarle a su mamá que lo matara. Esa lesión, sumada a otras en los meniscos de su rodilla izquierda, impidieron que el nivel del 10 mejorara en su carrera deportiva.

Ese episodio traumático se quedó atrás y su momento cumbre llegaba en el momento en que su país recibía un mundial de fútbol. Cinco partidos y dos goles fueron las estadísticas de Baggio para aquella ocasión. El 2-0 de Italia contra Checoslovaquia en fase de grupos es recordado por los aficionados al fútbol por la jugada individual del que llevaba el dorsal número 15 en su espalda. Un desborde por el sector izquierdo desde la mitad de la cancha y un pase al arco causaron una algarabía que reafirmaba la devoción que muchos italianos tenían por el jugador y su relevancia en el onceno nacional. Italia perdería la opción de llegar a la final tras perder por penaltis con Argentina. Baggio no fue inicialista en ese partido y muchos señalaron a Azeglio Vicini por no haber incluido en la titular a uno de los jugadores más desequilibrantes de la selección.

Los cuatro años siguientes Baggio logró tocar la cúspide de su carrera. En Juventus jugó cerca de 200 partidos y marcó 115 goles. Ganó una Copa Uefa en 1992, una Serie A y una Copa de Italia entre 1994 y 1995. Con Milán, club al que llegó después del mundial del 94, ganó una Serie A en el 96.

La revancha era en el Mundial de Estados Unidos 94. Baggio llegaba con la plena seguridad de llevar a su selección al campeonato que se les escapó a falta de un partido. Jugó los siete partidos de aquel torneo. La final era contra la selección de Brasil de Rivaldo, Viola, Bebeto, Ronaldo, Romario, Cafú, Roberto Carlos y otras leyendas de ese equipo que se alzó como tetracampeón. El partido final terminó 0-0 y los penaltis, esos que dicen ser por suerte, definirían de nuevo el destino de Italia. Baresi y Márcio Santos fallaron en el comienzo de los cobros. Albertini, Romario, Evani y Branco anotan sus respectivos penaltis; Dunga anota y la responsabilidad final recae en Baggio, ese jugador al que todos le tienen confianza y al que dan por hecho como anotador. El balón salió por arriba del arco. Brasil fue campeón. Cabeza abajo y silencio en la ‘Squadra Azzurra’. Tan solo doce pasos faltaron para que el 10 terminara de consagrarse. Un penalti lo detuvo en la puerta, pero somos varios los que resistimos a la derrota de un cobro y hablamos que la obra supera un detalle, que la obra y el legado son los que hacen que jugadores como Baggio queden como leyendas de un fútbol fuerte que defendía el honor y no vendía sus principios a las grandes sumas de dinero y a la alta definición de las pantallas de televisión.

“Fue duro salir de aquella pesadilla. Si pudiera borrar una imagen de mi vida deportiva sería aquélla. Ese recuerdo se me ha quedado grabado. No olvidaré el abrazo de Riva, el afecto del cuerpo técnico de la Selección, pero yo ya no tenía la cabeza allí. Cuando mis compañeros fueron a cenar, me encerré en mi habitación. Una vez más, para resolver mis problemas elegí el aislamiento. Perdimos, como en Italia’90. Y eso es algo que no acepto. Perder en el campo, aunque no lo merezcas, puede ser justo. En los penaltis, nunca. ¿Les parece concebible que cuatro años de trabajo se puedan borrar en tres minutos de penaltis? A mí no”.