Roger Martínez no será tenido en cuenta en América de México

El colombiano quiso irse del club de la capital y, luego de varios roces, la orden desde la directiva es no ponerlo a jugar.

En su afán de cambiar de club, quizá de mejorar las condiciones prestacionales, Roger Martínez entró en una puja con los directivos de América de México que al final solo perjudicó al jugador colombiano. Luego de no concretarse su salida, la orden desde la dirigencia de uno lo de los clubes más grandes de ese país es no poner a jugar al delantero de 25 años.

En otras palabras, esperar a que termine su contrato para que se vaya si no es que llega una oferta que convenza a los dirigentes luego del dinero que han invertido por el cartagenero.

De hecho, el mismo Miguel Herrera, entrenador del primer equipo, confesó que ha recibido una orden desde arriba y que por más que él quiera tenerlo en cuenta es algo que va más allá y que ya está definido.

“No tiene una buena relación con los aficionados y no es porque sea mala persona. Solo que es introvertido y no le gusta compartir. Y por eso perdió el cariño de la gente, de una hinchada a la que no le importa si sigue o se queda. Se metió en una guerra que solo lo perjudicó a él”, apuntó Gibrán Rodríguez, periodista mexicano en entrevista con Gol Caracol.

Lo cierto es que a medida que van enfriando a Martínez, que sigue entrenando con el primer equipo, puede que las opciones de mercado disminuyan pues no se está mostrando, y todo quedará a la capacidad que tenga su representante, Fernando López, de lograr concretar algo sin tener cómo mostrarlo.

Por ahora, regresar a Europa, es tan lejano que se ve más factible que cambie de club en México, algo que en desde un comienzo no fue la primera opción.