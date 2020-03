Los líos de Ronaldinho en Paraguay

EFE

El exfutbolista brasileño Ronaldinho y su hermano Roberto volvieron a su hotel en Asunción el jueves tras declarar siete horas y media en la Fiscalía por la posesión de documentos de identidad falsos que exhibieron el miércoles cuando llegaron a la capital paraguaya desde Brasil.

"Ellos decidieron quedarse voluntariamente y someterse a las investigaciones propiciadas por la Fiscalía", dijo en rueda de prensa su abogado paraguayo, Adolfo Marín.

El excampeón mundial con Brasil llegó a Asunción invitado por una fundación humanitaria dedicada a niños carenciados. Además, tiene previsto lanzar un libro de memorias.

Ronaldo de Assis Moreira, como figura en su documento de identidad, junto con su hermano Roberto se introdujeron en un automóvil que los esperaba a la salida del edificio de la Fiscalía y se dirigieron con destino a su hotel. Gozarán de libertad de desplazamiento y está descartado que puedan ser detenidos, comentaron fuentes del Ministerio Público a la AFP.

El abogado relató que el ex jugador del Barcelona y PSG, entre otros, dijo al fiscal de la causa, Federico Delfino, que tales documentos en cuestión le fueron obsequiados hace poco más de un mes en Brasil.

Marín aclaró que Ronaldinho llegó a Paraguay con sus documentos brasileños y que no tiene ninguna restricción para usarlos. "Si lo hubiese querido ocultar lo hubiese hecho", precisó.

Ni Ronaldinho ni su hermano "tienen restriccion para seguir con sus actividades programadas en Asunción. Ellos tomaron la decisión de quedarse y someterse a lo que decida el fiscal y el juez", explicó Marín.

Marín observó que si Ronaldinho hubiera utilizado el documento paraguayo para sacarle algún provecho hubiese cometido delito, pero que ese no es el caso. "A él no le hacía falta utilizar un documento diferente al suyo. No tenia ningún impedimento legal", manifestó.

Según el comisario Gilberto Fleitas, director de Investigación de la Comisión de Hechos Punibles de la Policía, Ronaldinho recibió los pasaportes falsos con los que entró a Paraguay de la mano del empresario brasileño Wilmondes Sousa Lira, quien se encuentra detenido.



Este es el pasaporte falso que habría utilizado Ronaldinho para ingresar a Asunción. / Tomada de Twitter

El ministro del Interior, Euclides Acevedo, dijo a varias radios locales que la denuncia fue transmitida a la Fiscalía por la autoridad aeroportuaria después del ingreso al país del brasileño.

