El entrenador uruguayo habló antes del duelo de este viernes en el Metropolitano de Barranquilla.

Óscar Washington Tabárez, el entrenador que ya se hizo institución al mando de la selección de Uruguay, habló este martes de cara al duelo con Colombia en el estadio Metropolitano del próximo viernes.

El seleccionador tocó varios temas, entre ellos, la temperatura y la humedad de Barranquilla, que ya la ha tenido que sufrir en varias eliminatorias, el momento de James Rodríguez y la diferencia de esta Colombia, ahora bajo el mando de Carlos Queiroz, que la que dirigió José Néstor Pékerman

Estas fueron sus respuestas más destacadas:

La temperatura y la humedad en Barranquilla

Como siempre son ventajas que jugarán a favor de Colombia. Ellos ponen situaciones a las que no están acostumbrados los demás y es normal. La idea, para nosotros, es tratar de mantener a nuestros hombres frescos y que tengan buena actitud frente a esos factores como lo son la temperatura y la humedad. Sin embargo, hay que pensar más allá de eso, que son dificultades normales, y pensar en otros detalles del rival.

La ausencia de Radamel Falcao García

No me quiero meter en esas consideraciones. Cada uno tiene sus conceptos y sus valoraciones y a mí no me cabe hacerlo con relación a jugadores del rival. Además, hay que decir que Falcao ni siquiera fue titular en los dos primeros encuentros así que no cambia mucho. El equipo colombiano ha procurado mantener una base y salvo y unas pequeñas modificaciones ha seguido con su idea clara de juego.

Las diferencias entre la Colombia de Queiroz y la de Pékerman

El entrenador siempre da una impronta al equipo, aunque siempre he creído que los jugadores con sus individuales, puestas al servicio de lo colectivo, es lo que define a un equipo. Tengo que reconocer que en la éra de Pékerman Colombia fue un equipo muy fuerte, de hecho, acá perdimos 4-0 en las mismas condiciones que tendremos el viernes. Pero también puntuamos en la eliminatoria pasada, algo que nunca había sucedido en Barranquilla. Ambas selecciones tienen su historia y la idea es seguir construyendo la nuestra.

La preocupación del equipo que se vio contra Chile y el que perdió con Ecuador

Hubo problemas en la manera de reaccionar cuando recibimos los goles en contra. Las circunstancias se pusieron difíciles contra Ecuador, sin dejar de lado que también nos cuesta jugar en la altura.

El James Rodriguez que va a enfrentar

Lo he visto en la selección y en Everton y hace cosas interesantes. Es un jugador que influye mucho en la estrategia y que conecta al equipo entero. Ha demostrado que lleva el mando y eso es lo que tenemos que evitar, lo que vamos a intentar contrarrestar. Sé que tiene una molestia incómoda, pero no creo que afecte mucho.

Esta fue la rueda de prensa completa: