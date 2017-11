Rusia 2018, primer Mundial sin las “figuritas” italianas

Camilo Gómez

Todos los álbumes Panini de los Mundiales, que se publican desde 1970, habían tenido a la Squadra Azzurra como protagonista, pero el de el año entrante no.

Italia no estará en el álbum Panini de Rusia 2018. / Gustavo Torrijos

Las lágrimas de Gianluigi Buffon conmovieron al mundo luego de que Italia quedara por fuera de Rusia 2018. Ante 70.000 espectadores, el experimentado portero de 39 años perdió la oportunidad de disputar el sexto Mundial de su carrera, luego de que su selección perdiera una de las series del repechaje europeo ante Suecia, en el estadio San Siro.

Por eso, comprar las láminas del álbum Panini será una tarea extraña para los tifosi en los próximos meses.

Italia, cuatro veces campeona del mundo, se quedó por fuera de la cita mundialista por primera vez en 60 años. La falta de renovación en el equipo nacional y la debacle de la liga local son algunas de las causas de la eliminación.

“Honestamente, hasta hace un par de meses se me hacía imposible imaginar un álbum Panini del Mundial sin Italia. Los últimos resultados, a partir de la derrota con España, comenzaron a socavar mi confianza. Seguramente será muy extraño tanto en Italia como en el extranjero mirar las páginas del álbum y no encontrar, por ejemplo, a Gigi Buffon”, señaló Antonio Allegra, director de mercadeo de Panini en Italia.

La historia de esta tradición mundialista que seduce a grandes y chicos cada cuatro años, se remonta a la ciudad de Módena, en 1961. Ese año los hermanos Panini, Giuseppe, Benito, Franco y Umberto, publicaron el primer álbum Panini de fútbol, que contaba con cromos de la liga italiana. Las ventas superaron las expectativas y el negocio de la familia fue creciendo gracias a los fabulosos años 60.

Así llegó el álbum ilustrado de fútbol de México 1970, que incluía detalles antológicos dedicados a los campeones del pasado. Después de su lanzamiento, cada edición ha presentado varias novedades.

Ante todo, el álbum es una pieza editorial y la tarea de su composición es más ardua de lo que parece. La mesa editorial tiene que seleccionar a los jugadores que irán en las páginas del álbum, una labor tan difícil como la del técnico del equipo, pues debe presentarse a más tardar en enero, cinco meses antes de que el propio seleccionador escoja a los convocados.

Lo que no esperaba la mesa editorial este año era la eliminación de Italia de la cita mundialista. “Obviamente no tenemos precedentes, pero sería demasiado optimista pensar que no habrá impacto en las ventas italianas. Por otro lado, creo que el álbum y el evento se mantendrán en los niveles importantes de las últimas ediciones. Los coleccionistas de Panini, especialmente en Italia, todavía son aficionados a nuestras colecciones en general, por lo que creemos que en cualquier caso se hará hincapié en el lanzamiento de la colección de la Copa Mundo”, aseguró Allegra.

En definitiva, será una edición inédita del álbum, no sólo por la ausencia de Italia, sino por la participación de países que nunca habían estado, como Panamá e Islandia.

“Ciertamente me gusta descubrir a estos jugadores nuevos gracias al álbum de la Copa Mundo, aunque para nosotros los europeos, Islandia no es realmente una sorpresa absoluta después de la gran actuación realizada en la Euro 2016. En general, contar con representantes de todos los continentes, sean fuertes o no, le da exotismo a la colección. En mi opinión será un placer descubrir Panamá o encontrar, por ejemplo, a Perú después de muchas ediciones”, afirma Allegra.

“Hablando de Colombia, creo que puede hacerlo muy bien, no es una coincidencia que esté en el top 10 del escalafón FIFA. Y personalmente es una nación que ha sido muy amable conmigo”, concluyó Allegra.