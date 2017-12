Con el sorteo en el Kremlin, en Moscú

Rusia 2018 se puso en marcha

Redacción deportiva - @DeportesEE

No ha rodado la pelota. El pitazo no ha sonado y las puertas de los estadios en Rusia no han sido abiertas para que entren los hinchas de las diferentes selecciones clasificadas a la Copa del Mundo. Es más, los futbolistas que van a disputar el torneo tampoco están en el país euro-asiático. Sin embargo, desde ayer se comenzó a jugar el Mundial de Rusia 2018. En un evento sobrio y que estuvo lleno de estrellas legendarias del fútbol mundial, en el Kremlin de Moscú se celebró el sorteo, en el que quedaron definidos los grupos y el calendario del evento deportivo más importante del mundo, el cual se desarrollará del 14 de junio al 15 de julio de 2018. (Datos a conocer de las selecciones mundialistas)

El partido inaugural se disputará el jueves 14 en el estadio Luzhniki de Moscú entre Rusia y Arabia Saudita desde las 10:00 a.m. (por el Gol Caracol). La gran final será en este mismo escenario el 15 de julio, también a las 10:00 a.m. El grupo más parejo, que se podría denominar como el de la muerte, es el F, el cual quedó conformado por Alemania, México, Suecia y Corea del Sur. Será un duro reto para el técnico colombiano Juan Carlos Osorio, quien al frente del equipo centroamericano estará por primera vez en un Mundial de Fútbol.

El otro entrenador colombiano en competencia será Hernán Darío Gómez al frente de Panamá. Este equipo forma parte del Grupo G, junto con Bélgica, Túnez e Inglaterra. Un duro reto para el Bolillo, quien estará en su quinta Copa del Mundo, tercera como entrenador principal.

La suerte de Colombia

La selección tricolor de fútbol quedó en el Grupo H, junto con Polonia, Senegal y Japón. De los ocho equipos que eran cabeza de serie, Rusia y Polonia eran los más débiles, y justo uno de estos le quedó por sorteo al equipo nacional. Senegal, por su parte, es uno de los combinados más fuertes de África. Mientras que Japón es un viejo conocido de José Pékerman, pues ya lo enfrentó en la Copa del Mundo de Brasil 2014, con un categórico triunfo 4-1 en Cuiabá. (El mensaje de Lewandowski a James al enterarse de que serán rivales en Rusia 2018)

“Hay que pensar con moderación, prudencia y respeto. Conocemos los equipos, las características de juego que tienen y sabemos que son muy competitivos”, manifestó Pékerman, quien se mostró a gusto con el grupo que le tocó a su selección. Sobre Polonia dijo que es “un equipo con jugadores muy importantes”, entre los que destacó al delantero Robert Lewandowski y al centrocampista del Nápoles Piotr Zielinski. De Japón afirmó que es un equipo “con nombres consolidados y maduros”, como los centrocampistas Keisuke Honda, del Pachuca, y Shinji Kagawa, del Borussia Dortmund, al igual que el lateral izquierdo del Inter de Milán Yuto Nagatomo y el delantero Shinji Okazaki, del Leicester City inglés. “En el caso de Senegal, tengo el mejor de los informes, pues es un equipo importante de África con jugadores que están en Inglaterra y Alemania”, añadió.

José Pékerman, técnico de la selección colombiana de fútbol. / AFP

El plan Rusia 2018 ya está en marcha para Pékerman y su cuerpo técnico. En los próximos días definirá la sede en la que la tricolor se concentrará durante los días de competencia. Según conoció este diario, la ciudad elegida para instalarse sería Kazán, en la que disputará el segundo partido de la fase de grupos ante Polonia y en la que quedará más cerca de las otras dos sedes (Saransk y Samara).

De aquí al inicio del Mundial el técnico José Pékerman tendrá tiempo para armar el equipo que disputará el torneo. Habrá una fecha FIFA en la que podrá jugar dos partidos amistosos (del 19 al 27 de marzo). El equipo nacional se concentrará por esa época en Europa, entrenará esos días y enfrentará a dos rivales sin confirmar. Se habla que uno de esos sería Portugal, actual campeón de Europa. (Lo que viajaría Colombia en la fase de grupos en Rusia 2018)

A finales de mayo y comienzos de junio, una vez hayan terminado los diferentes torneos locales, los jugadores llamados por Pékerman se concentrarán en Alemania para preparar la Copa del Mundo. El DT elegirá a cerca de 30 futbolistas, de los cuales al final deberá seleccionar los 23 que disputarán el Mundial. En este tiempo de concentración se espera que se puedan disputar por lo menos dos juegos amistosos, con lo que se cerraría la preparación de cara a la competencia.

El balón aún no ha rodado, sin embargo, el Mundial ya comenzó. Particularmente en Colombia, para aquellos futbolistas que no se han ganado el cupo y en cada partido con sus clubes intentarán convencer a Pékerman de que merecen ser tenidos en cuenta.