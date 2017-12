Sampaoli pide perdón por incidente con la policía

AFP

El DT de la selección argentina de fútbol, Jorge Sampaoli, dijo estar arrepentido de haber increpado a un policía de tránsito y pidió disculpas por subestimarlo con el argumento de que gana poco por sus servicios.

“Quiero pedir especiales disculpas al oficial al que agredí verbalmente”, dijo el entrenador de 57 años en un comunicado publicado en la página web de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El incidente ocurrió la madrugada del domingo en Casilda, la ciudad natal del director técnico, cuando regresaba de la fiesta de bodas de su hija Sabrina, a 350 km al noroeste de Buenos Aires.

Un agente de tránsito hizo detener el automóvil en que viajaba Sampaoli. Una mujer, no identificada, estaba al volante. Se cometía la infracción de que viajaran más personas (siete) del límite legal de cinco. Eran familiares y amigos del DT.

“Me hacés caminar dos cuadras (calles), boludo (estúpido). Cobrás 100 pesos (5 dólares) por mes, gil (tonto)”, le dijo Sampaoli al policía, según una filmación casera de otro automovilista. Lo dijo con ironía, como si el salario de un policía no fuera suficiente para justificar que hiciese cumplir las normas a los infractores. Fue un reproche por haber obligado a bajarse del auto a dos de los ocupantes.

“Bajo ningún punto de vista, yo entiendo que una persona es lo que gana. El salario no representa las cualidades ni el valor de ningún ser humano. Así como lo que dije no se encuentra en mis valores, pedir disculpas sí. Así que pido perdón a la sociedad por este mal ejemplo”, explicó su postura el DT.

La noticia habría pasado inadvertida si no hubiese sido registrada por la filmadora del teléfono de quien esperaba turno para el control policial. La imagen se hizo viral en las redes y llegó a medios de comunicación.

“Me siento totalmente arrepentido de lo ocurrido. El enojo, en una discusión en la que yo no tenía razón, me hizo decir palabras que no representan en absoluto ni mis convicciones ni mis creencias. Entiendo que los controles de vialidad en Argentina son muy importantes para la seguridad de todos. El respeto a ellos salva vidas”, amplió su disculpas Sampaoli.

La mujer fue sometida a un control de alcoholemia que resultó negativo.

Sampaoli dirigirá a Argentina en el Mundial de Rusia-2018 en el Grupo D, en liza con Islandia, Croacia y Nigeria.