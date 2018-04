Santa Fe empató con River Plate y se fue con un punto valioso de Buenos Aires

Redacción deportes

Un Santa Fe empañado por la irregularidad de resultados en la Liga Águila visitó el estadio Monumental frente a un River Plate motivado desde el título de Supercopa ante Boca Juniors. El conjunto colombiano se llevó un punto valioso a Bogotá con el empate sin goles frente al cuadro millonario.

El equipo de cardenal apeló a la fórmula que mejor conoce en su visita a Buenos Aires. Fue aplicado en la marca, buscó hacer daño por las bandas con la velocidad de Anderson Plata y Jhon Pajoy, no arriesgó más de la cuenta y buscó en las pelotas quietas la llave para penetrar el arco custodiado por Franco Armani, quien le sacó una pelota muy complicada a William Tesillo en el segundo tiempo. Reflejos felinos del exjugador de Atlético Nacional que se sigue consagrando en el fútbol argentino.

La primera parte se caracterizó por la fricción, el choque y el juego trabado entre colombianos y argentinos. Los albirrojos esperaron a River Plate, que no contó con ideas y claridad en el último cuarto de cancha. Pity Martínez no tuvo la mejor de sus noches y Rodrigo Mora y Lucas Pratto no pudieron conectarse con sus compañeros.

Al minuto 60' ingresaron Juan Fernando Quintero e Ignacio Scocco. El colombiano le dio la chispa que le faltaba a River: entró rebelde, con carácter y se convirtió en el distribuidor autorizado de la escuadra dirigida por Marcelo Gallardo. Cinco minutos después de su entrada, eludió a dos rivales y le dio un pase claro a Lucas Pratto, quien definió, pero la cabeza milagrosa de Tesillo mantuvo la paridad.

Otro de los puntos altos del encuentro fue Robinson Zapata, quien tenía la tarea de suplir a Leandro Castellanos y tuvo una actuación sobresaliente. Noche de arqueros en El Monumental.

Con el empate, Independiente Santa Fe conquistó su segundo punto en el Grupo D de la Copa Libertadores luego de empatar en casa frente a Emelec en la primera fecha. Flamengo lidera la tabla con 4 unidades. El próximo duelo del equipo de Gregorio Pérez en el torneo de clubes más importante del continente será el próximo 18 de abril frente al Flamengo en Brasil.