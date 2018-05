Santa Fe perdió con River Plate en El Campín

Redacción Deportes y EFE

Santa Fe lo intentó, buscó de diferentes maneras mantenerse con vida en la Copa Libertadores. Una derrota lo complicaba en el torneo continental a falta de una fecha y el partido de Flamengo frente a Emelec. Y no pudo hacer nada para evitar la derrota. Para remontar ese gol de Lucas Pratto, que nació de una cabalgata en solitario del mediocampista colombiano, Juan Fernando Quintero, quien aprovechó la pasividad en la marca cardenal para dejar solo al delantero que celebró su segundo tanto en el campeonato. Los rojos de la capital en la segunda parte dejaron de lado un nublado primer tiempo, pero al final les faltó tiempo, no encontraron la fórmula para empatar (cayeron 1-0), en muchas oportunidades fallaron en la definición.



El partido comenzó muy cortado, los dos equipos intentaron jugar largo, el balón se paseó por los aires de El Campín y llegó poco y sin peligro a las porterías de Robinson Zapata, del Santa Fe, y Franco Armani, del River Plate. Los cardenales intentaron buscar a los veloces Wilson Morelo, máximo goleador del torneo con ocho tantos, y Anderson Plata, quienes no pudieron romper la rígida línea de tres propuesta por Marcelo Gallardo. River, por su parte, mejoró con el paso de los minutos gracias al colombiano Juan Fernando Quintero, que tomó las riendas de su equipo y cada vez que recibió intentó hacer daño con sus conducciones y pases profundos.

Así llegó el único gol del partido, en el minuto 23, en un contragolpe liderado por el centrocampista colombiano, que le filtró un pase letal a Pratto, que recibió solitario en el área y mandó un derechazo que silenció El Campín. Agustín Julio, entrenador interino de Santa Fe, vio cómo River estuvo cerca de anotar el segundo tanto y con el ingreso del centrocampista Sebastián Salazar por el creativo Armando Vargas, en el minuto 33, trató de cerrar el boquete por donde los argentinos estaban haciendo daño.

Los colombianos intentaron aproximarse desde ese momento a la portería de Armani, que hasta entonces era apenas un espectador. El guardameta visitante revalidó el buen momento que pasa con una notable atajada a un cabezazo de Baldomero Perlaza, que fue la única oportunidad de gol de los locales en la etapa inicial. El Santa Fe salió con una actitud diferente en la segunda mitad y se apoderó del balón, al que hizo circular por las bandas con Pajoy Plata, además de los laterales Leyvin Balanta y Carlos Arboleda, que trataron de hacer daño con sus centros al área.

Las oportunidades de los colombianos llegaron con un cabezazo del central William Tesillo, un zurdazo desde el borde del área de Pajoy, que pasó rozando el palo de Armani, y un remate de Morelo, que sacó de la raya Lucas Martínez. El club bonaerense aguantó el embiste bogotano bajo el liderazgo en defensa de Javier Pinola y se llevó tres puntos que lo aseguran en los octavos de final y dejan a su rival al borde de la eliminación.

River, con 11 puntos, es el líder de la zona, seguido del Flamengo, que tiene 6 y si vence a Emelec se clasificará. Santa Fe es tercero con 4 enteros y el conjunto ecuatoriano es último con uno. En la sexta y última jornada, que se disputará el 23 de mayo, Santa Fe visitará a Emelec mientras que River Plate recibirá al Flamengo.

Ficha técnica:



Santa Fe: Robinson Zapata; Carlos Arboleda, José Moya, William Tesillo, Leyvin Balanta (m.83, Víctor Giraldo); Juan Daniel Roa (m.84, Brayan Fernández), Baldomero Perlaza, Armando Vargas (m.33, Sebastián Salazar); Anderson Plata, Wilson Morelo y John Pajoy.

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Jonathan Maidana, Lucas Martínez, Javier Pinola, Marcelo Saracchi; Leonardo Ponzio, Enzo Pérez (m.74, Camilo Mayada), Gonzalo Martínez (m.61, Rafael Santos Borré), Juan Fernando Quintero (m.61, Ignacio Fernández), y Lucas Pratto.