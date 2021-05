Santa Fe y las dudas para jugar contra River Plate en Armenia

El cuadro cardenal parece estar en aprietos para jugar contra River Plate por la tercera fecha de la Copa Libertadores. En Armenia no prestarían el estadio otra vez.

El contexto complica a los equipos del fútbol colombiano. No solo es la pandemia, también el Paro Nacional que ya completa varios días y cada vez la situación parece ser más delicada con respecto al orden público. Manifestaciones y disturbios agravan el panorama y la preocupación de los gobiernos locales no solamente se centra en mantener la tranquilidad, sino en evitar que los contagios aumenten y se agudice el tercer pico.

Es por estas razones que los equipos de Bogotá, pues son los más afectados, no puedan jugar en El Campín y/o en el estadio de Techo, pues las restricciones para utilizar estos escenarios deportivos se mantendrán entre tanto no baje el índice de contagios y no mejore la situación de orden público.

Santa Fe, que viene de quedar eliminado contra Júnior en los cuartos de final de la Liga BetPlay por un global de 3-1, tendría que volver a buscar un estadio para oficiar como local frente a River Plate, por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Desde la semana pasada el cuadro cardenal se instaló en Armenia, ciudad que acogió al equipo para poder disputar sus compromisos por Copa Libertadores y Liga BetPlay. Y aunque no obtuvo los mejores resultados, pues perdió 2-1 con Fluminense en el torneo internacional y no pudo remontar el resultado adverso ante Júnior por el campeonato local, el león esperaba mantenerse en la capital de Quindío mientras obtenía el permiso para volver a jugar en el Campín.

Sin embargo, el Instituto del Deporte de Armenia emitió un comunicado en el que afirmó que: “La Comisión de Seguridad decidió no facilitar el estadio Centenario para el juego por la cuarta fecha del torneo de ascenso, debido a las situaciones de orden público que se presentan en la capital quindiana. (...) En la medida que trascurran las horas se tomarán nuevas decisiones respecto al partido del próximo miércoles entre Santa Fe y River Plate, por la tercera fecha del grupo D de la Conmebol Libertadores 2021”.

Santa Fe espera una decisión lo más pronto posible mientras piensa en un plan B para poder enfrentar al equipo de Marcelo Gallardo por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. El cuadro de Rafael Santos Borré y Jorge Carrascal es segundo del grupo D con cuatro puntos; los dirigidos por Hárold Rivera son terceros con apenas una unidad.