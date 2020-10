Santiago Arias: “Las Eliminatorias serán partidos complicados, una guerra”

El defensor colombiano habló en rueda de prensa sobre su nuevo equipo, el Bayer Leverkusen, y su futuro en la selección colombiana de fútbol.

En una rueda de prensa con varios medios colombianos, el lateral derecho de la selección colombiana de fútbol Santiago Arias habló sobre su nuevo equipo, sus aspiraciones en la Bundesliga y sobre el equipo nacional.

La importancia sobre tener minutos y ser importante para el equipo son los objetivos principales del antioqueño en su nueva etapa en el Bayer Leverkusen de la Bundesliga alemana para después vestir la tricolor y poder tener un rol importante en el equipo de Carlos Queiroz.

“Me interesó esta opción, es un equipo históricamente con muchas cosas, con buen trato hacia los latinos”, aseguró Arias. Incluso agregó diciendo que “para mí lo más importante es estar contento en un equipo. Muchas veces no depende solo de dinero o de la ciudad, sino de sumar minutos. En el Atlético no me sentía mal, pero me faltaba jugar. Vengo acá con nuevos retos, nuevo aire. Es un fútbol fuerte, rápido”.

Arias llegó al equipo alemán con una gran aspiración: tener minutos de juego. “Es importante estar acá. Espero tener más minutos de los que tuve en el Atlético. Al final hice partidos buenos, pero por decisiones, busco lo mejor para mí. El Bayer es una buena opción”, dijo.

La adaptación será clave para el colombiano en su nueva aventura en el fútbol del Viejo Continente y él mismo lo sabe: “Cuando juegas regularmente te encuentras mejor, con confianza y eso ayuda a que te desenvuelvas mejor en el campo. En la Selección hay algo bueno y es que nos conocemos de hace mucho, entonces la cosas son más fáciles. Y en Bayer es tratar de acoplarme lo más rápido”.

El nuevo defensor del Bayer Leverkusen llego al fútbol europeo en 2011 con 19 años, pero ha superado los malos momentos con la compañía de la selección. “Me ha ayudado mucho estar en Selección. Así muchos equipos me vieron. Y la adaptación que fue fundamental. Tuve momentos complicados, de no jugar, y pensé en devolverme. Ya son casi 10 años por fuera del país, cada vez con más hambre de seguir consiguiendo cosas”. Además, cree que llegar a una de las cinco ligas más importantes del mundo es muy importante ya que cuenta con equipos excelentes. Ahora, con su llegada al equipo espera aportar su experiencia al momento de jugar.

Por el momento, la selección cuenta con otro lateral derecho: Stefan Medina. “Es competición sana. Todos tiene que competir y va a jugar el que esté mejor. Depende del entrenador. De parte mía, estoy al cien. Sé cómo son las eliminatorias, complicadas, no se regala nada. Si me toca jugar como lo he hecho, estoy listo. Si me toca esperar, lo haré. Ante todo, apoyando a la Selección”, afirmó.

Como cualquier aficionado, Arias está esperando la convocatoria de Carlos Queiroz. “Al final la lista no ha salido. Espero contar con minutos en el equipo, me preparo para eso. Si tengo la oportunidad de ir a la Selección, saben que daré lo mejor por mi país. Sería importante estar otra vez con el grupo y seguir consolidándome en la Selección”.

“La eliminatoria siempre es complicada, la más difícil que puede haber, porque todos los equipos están muy parejos. No hay diferencia como antes. Aquí lo importante es tratar de conseguir el máximo de puntos en casa y salir a tratar de sumar”, explica Arias sobre el camino rumbo a Catar. “¿Entonces qué espero?, lo de siempre, partidos complicados, y una guerra”, sigue.

Bajo las órdenes de Diego Simeone en el Atlético de Madrid entrenó con el equipo en la pretemporada durante un mes y físicamente está a la perfección. Como muchos otros espera estar en la convocatorioa del combinado nacional para enfrentar a una selección Vinotinto muy fuerte. "Venezuela es un rival que conocemos, hemos jugado bastante, así que sabemos las cualidades que tiene y sus buenos jugadores. Confiamos en el plan del entrenador.

Igualmente habló sobre el momento de James Rodríguez en su nuevo club, el Everton de Inglaterra. “Es bueno por la Selección y por él. Es un gran profesional, tiene grandes condiciones. A veces los jugadores pasan por momentos no tan buenos, pero uno debe sobreponerse porque no dura para siempre. Él fue fuerte mentalmente, puede que no quisiera el cambio en este momento, pero viendo su nivel, fue lo mejor. A la elección va a llegar motivado y con minutos”, concluyó.