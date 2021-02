El delantero de 30 años estaba en tratamiento psiquiátrico. El fútbol argentino está de luto.

El fútbol argentino está de luto. A sus 30 años, el Morro García se quitó la vida. El delantero de 30 años fue hallado en su departamento en Mendoza: estaba en tratamiento psiquiátrico.

García es el máximo goleador en la historia (51) de Godoy Cruz en primera división, equipo al que todavía pertenecía.

“Mi bajo rendimiento se debió problemas personales, no fue fácil. No somos robots, no estamos hechos de acero, nos pasan cosas y eso hace que el rendimiento no sea el óptimo”, había dicho en una entrevista en junio de 2019.

Pero había sido separado del plantel y tenía varias ofertas, aunque su intención era quedarse en la provincia. Era cuestión de días para que firmara con Vélez, Estudiantes o Gimnasia.

El Morro fue destacado como una especie de futbolista de culto en Argentina, pues además de sus grandes condiciones, era un jugador que contaba con el cariño de todos los aficionados, independientemente del club que jugara.