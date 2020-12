¿Se va de Atalanta? El Papu Gómez tuvo problemas con Gasperini

El equipo de Bérgamo no ha dado los resultados esperados esta campaña y se encamina para dejar partir a su máxima estrella en el mercado de invierno.

El capitán del Atalanta, el argentino Alejandro Darío ‘Papu’ Gómez, alimentó las especulaciones sobre su futuro en el equipo de la Serie A, diciéndole a los aficionados: “Cuando me vaya, ustedes sabrán la verdad”.

Según informaciones, el futbolista de 32 años tuvo un encontronazo con su entrenador, Gian Piero Gasperini, en el descanso del partido de Liga de Campeones contra el Midtjylland de hace dos semanas, y no jugó en los últimos dos partidos ligueros.

“Queridos aficionados del Atalanta, les escribo aquí porque no tengo modo de defenderme a mí mismo y hablar con ustedes”, escribió en Instagram el ‘Papu’. “Solo quería decirles que cuando me vaya ustedes sabrán la verdad de todo. Ustedes me conocen y saben la persona que soy. Los quiero, su capitán”.

Gómez se quedó en el banco en la victoria por 3-0 del domingo sobre la Fiorentina, y Gasperini dijo: “No sé cómo va a resolverse esta situación, pero tengo que pensar en lo que es mejor para el equipo y él”.

“Hay que ser competitivo, mirar hacia adelante y siempre dar nuevos incentivos a todos. Si te detienes, retrocedes”.

El Atalanta marcha 8º en la Serie A y viaja a Turín el miércoles para medirse al vigente campeón, la Juventus. En octavos de final de la ‘Champions’ se medirá al Real Madrid.

“Gómez ha sido el jugador más importante en los últimos cinco años”, añadió Gasperini, a quien le gustaría que el jugador evolucionase. “Este año, después de dos años, el papel del ‘Papu’ fue difícil para el equipo, porque los rivales pueden cambiar y adaptarse para neutralizarte”.

Gómez llegó al Atalanta en 2014 procedente del Metalist ucraniano, ayudándolo a entrar en ‘Champions’ por primera vez la pasada temporada, donde alcanzó los cuartos de final.

El argentino ha anotado 59 goles en 251 partidos con el club.