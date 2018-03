Sebastián Pérez volvió a ser titular tras 338 días en una noche para el olvido de Boca

Redacción deportes

La conclusión fue unísona: Boca es Wilmar Barrios dependiente. El colombiano no estuvo en la derrota 2-0 frente a Argentinos Juniors por acumulación de tarjetas. Sebastián Pérez fue titular y tuvo una noche para el olvido en su regreso al once inicialista.

Tuvieron que pasar 338 días para ver al volante antioqueño desde el arranque. No jugaba desde el 1 de abril de 2017 debido a una delicada lesión en su rodilla que ha empañado su ciclo en el cuadro xeneize. Seba Pérez jugó de 5 con Nández y Reynoso más adelante. No hubo sincronización entre los tres y Boca hace mucho no mostraba tantas libertades en defensa. A los 60 minutos Pablo Pérez entró por el colombiano y pudo organizar el mediocampo. El ciclo del exjugador de Nacional en Boca parece que está cerca del fin. Y teniendo en cuenta que Gago se encuentra en la fase final de su recuperación.

El otro colombiano presente fue Edwin Cardona, quien viene dejando buenas sensaciones, pero que en la noche de este lunes no tuvo la mejor de sus noches. Aunque siempre tiene un as bajo la manga en los momentos adversos. Frank Fabra estuvo en el banco, al igual que Leo Jara. Guillermo apostó por darle ruedo a los laterales suplentes y no tuvieron un buen compromiso. Un partido que valoriza el trabajo de ambos.

Pero que nunca falte Wilmar Barrios. Boca no perdía desde el pasado 26 de noviembre de 2017 y se mantiene en la punta, ahora con 43 unidades, ocho y once más que Talleres y San Lorenzo, respectivamente.