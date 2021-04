Sebastián Villa habló sobre la denuncia por violencia de género en su contra

El colombiano se refirió a los sucedido con Daniela Cortés el año pasado y dijo que el suceso ya era algo superado.

Este miércoles, luego de la práctica de Boca Juniors, Sebastián Villa habló con la prensa argentina y tocó varios temas, entre ellos la denuncia por violencia de género que le interpuso Daniela Cortés el año pasado, situación que lo alejó de las canchas durante un buen tiempo.

“Eso ya quedó atrás. Cuando te tropiezas, te levantas y sigues más fuerte. Me encuentro bien y para mí es solo una anécdota”, dijo el colombiano en diálogo con TYC Sports.

Le puede interesar: Sebastián Villa se defendió de las acusaciones en su contra

Villa también se refirió a su futuro y a los rumores que lo alejan del cuadro xeneize. “No me interesa pensar en eso ahora. Estoy bien acá, me hacen sentir como en casa y creo que he crecido mucho. La mentalidad ganadora es la misma de siempre”.

Igualmente, el antioqueño habló de la relación entre el plantel profesional y el Consejo de Fútbol del club, y la supuesta crisis entre ambas partes. “Hay un trato sano y muy respetuoso. No hay peleas con nadie”.

Le puede interesar: “Perdí un embarazo por los golpes de Sebastián Villa”

En cuanto a la posibilidad de enfrentar a River Plate en la final de la Copa Argentina, Villa no quiso apresurarse y reiteró que el rival de siempre debe superar primero a Atlético Tucumán. “A todos nos gusta jugar los clásicos y marcar un gol en ese tipo de partidos es muy lindo, pero no hay que apresurarnos”.

Por último, el jugador colombiano tuvo palabras para Carlos Tévez, capitán del club xeneize. “Lo veía por televisión y ahora tengo el privilegio de compartir con él. Es un gran líder y una excelente persona. Y todo lo que me dice lo hace para que mejore en mi rendimiento”.