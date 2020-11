Así lo informaron diferentes medios argentinos a pesar de que el jugador de Boca Juniors debe aclarar su situación judicial por una denuncia de violencia de genero.

El extremo de Boca Juniors, el colombiano Sebastián Villa, fue bloqueado por el entrenador de la selección nacional, Carlos Queiroz, para los partidos frente a Uruguay y Ecuador en la próxima fecha de eliminatorias suramericanas según informan diferentes medios argentinos.

Villa no ha disputado ningún partido oficial con su club luego de que este lo sancionara por una denuncia de violencia de genero a principios de abril de este año por parte de su expareja, Daniela Cortes. Hasta que el colombiano no aclare su situación legal no podrá vestir la camiseta ‘xeneize’.

Cortes ha intentado apaciguar la situación publicando mensajes en sus redes sociales para que el exfutbolista del Deportes Tolima pueda volver a las canchas. Según informes, la denuncia no pasará a juicio lo cual facilitaría la situación del jugador y podría estar en el once titular de este domingo de su equipo frente a Newell’s Old Boys en Rosario.

El hecho de estar bloqueado no significa que vaya a estar en la lista de 23 convocados. Esto quiere decir que podrá estar disponible en caso de que Querioz lo quiera llamar en primera instancia o que pueda utilizarlo para reemplazar a algún lesionado.

Los otros tres colombianos de Boca, Edwin Cardona, Jorman Campuzano y Frank Fabra también están entre los planes del director técnico portugués.