Segundo microciclo de Reinaldo Rueda con la selección de Chile

EFE

El estratega solo pudo contar con 14 de los 24 jugadores que convocó. Los futbolistas que convocó de la Universidad de Chile y de Colo Colo no fueron prestados.

El seleccionador de Chile, Reinaldo Rueda, criticó la ausencia de jugadores de la Universidad de Chile y del Colo Colo en un ciclo de prácticas con la selección pero descartó algún castigo para los futbolistas o los clubes. "Hay que respetar los espacios, pero ya habrá momento para trabajar con esos jugadores. Lo importante son los que sí vinieron", dijo Rueda a los periodistas al concluir este miércoles el ciclo, que había comenzado el pasado lunes.

El técnico colombiano sólo pudo contar con 14 de los 24 jugadores convocados. Faltaron diez de la U y el Colo Colo debido a que el próximo domingo se enfrentarán en el superclásico del fútbol chileno, en la novena jornada del torneo de primera división.

De ocho convocados, la U sólo cedió a la selección al delantero Francisco Arancibia y el Colo Colo, de cuatro citados, autorizó únicamente al portero Brayan Cortés. "Es una decisión respetable, pero no la comparto. Ellos son los dueños de los jugadores. Es respetable, pero no entendible porque, al final, la selección es para mostrar el trabajo de los clubes", dijo Rueda. "Yo soy empleado de los clubes. La selección potencia internacionalmente a los jugadores. Nuestros futbolistas trascienden a través de las selecciones nacionales", subrayó.

"No podemos competir con los equipos. Estamos acá para mostrar el trabajo de los clubes. Hay que respetar los espacios. Hicimos lo mejor y el testimonio de eso es el trabajo que pueden contar los jugadores. De parte mía, no alteró mucho las ausencias. Trabajamos bien. Ya habrá otro momento para tener a esos jugadores con nosotros", reflexionó el entrenador colombiano.

En ese contexto, pidió a los clubes "que nos unamos por un propósito firme, que nos respetemos. Soy pro selección. Quiero tener a mis jugadores. Yo selecciono y distingo los que tienen buen comportamiento futbolístico. Quiero ir armando un bloque sólido", aseveró. "Ser jugador internacional es muy difícil. Estamos proyectando un ejercicio para poder suplir a los que están afuera con uno de acá y que rinda al mismo nivel. No tenemos una superpoblación de jugadores", consideró.

Aseguró además que él pidió por esta vez evitar los castigos estipulados para estos casos: "Le solicité a la ANFP (Asociación Nacional de Fútbol Profesional) que no hubiera sanciones. Se lo pedí al presidente Arturo Salah. Que se entienda que no es que haya debilidad", concluyó. Aunque no se clasificó al Mundial de Rusia, la selección se Chile se mantiene en actividad y el pasado marzo jugó dos amistosos en Europa, ante Suecia y Dinamarca, y tiene previstos otros dos amistosos contra selecciones mundialistas en los próximos meses.