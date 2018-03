Sergio "Checho" Angulo se va a Panamá

EFE

El entrenador Sergio 'Checho' Angulo es el nuevo entrenador del Tauro en sustitución del panameño Rolando Palma. El colombiano ha tenido buenas sensaciones en su primer encuentro con los jugadores pero matizó que desarrollará su trabajo paso a paso.



"He tenido buenas sensaciones hoy en el primer entrenamiento. He visto el grupo con buena disposición. Esperemos que Dios y el trabajo nos lleve a salir adelante con el plan", declaró el exfutbolista.



Angulo dirigió al Tauro en 2012 y en su segunda etapa debutará este viernes contra el líder del torneo Clausura, el Árabe Unido.



"Este viernes tendremos un rival importante y ojalá podamos sumar. Sabemos que es un clásico, hay que enfrentarlos como clásico y prepararnos para ganarlos. Los respetamos pero vamos con la mente puesta en salir con un resultado positivo", expresó.



Tras 12 fechas de la liga, pero con 11 partidos jugados por el Tauro, el equipo ocupa el octavo puesto con 14 puntos.



"Me gusta pensar partido a partido. Los partidos hay que jugarlos, hay 21 puntos para nosotros en juego. Las esperanzas están vivas y el deseo de los jugadores también, Tauro es un equipo grande y como tal tiene que salir de esa incómoda posición", puntualizó.