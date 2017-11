“Si tienes técnica, puedes jugar bien en todo el mundo”: James Rodríguez

Redacción deportiva - @DeportesEE

Después del partido que Colombia perdió 2-1 ante Corea del Sur, James David Rodríguez Rubio regresó a Múnich para entrenarse con su club. Decidió no estar en el compromiso de este martes contra China, lo que, según él, fue entendido por el cuerpo técnico de la selección.

“Era bueno estar aquí entrenándome con todo el grupo. Fue algo que hablé con el cuerpo técnico de la selección y lo entendieron. Creo que he tomado una buena decisión al estar aquí”, aseguró James en una entrevista con el club alemán en el que milita.

Sobre su adaptación al balompié de Alemania y el ritmo que va tomando en el cuadro bávaro, el volante cucuteño aseguró: “En los últimos partidos estoy rindiendo un poco más porque estoy teniendo más ritmo. Cuando juegas más, es normal que rindas más (…) Aquí es más físico y táctico. Pero como siempre digo yo, si tienes técnica, si puedes jugar bien, entonces el fútbol es igual en todo el mundo”. (James se reintegró a los entrenamientos con el Bayern)

James afirmó que en donde se encuentra “la vida es más tranquila que en otros países en los que he jugado. Puedes salir tranquilamente. El Bayern es un club grande que siempre gana cosas importantes”. También dijo estar “feliz y contento”.

Respecto a sus hábitos en Alemania, expresó: “Soy una persona tranquila, me gusta estar en casa tranquilo. Me gusta ver series, sobre todo cuando hace tanto frío. En estos momentos estoy viendo ‘Vikingos’ y ‘American Horror Story’. También me gusta jugar a la Play-Station, al FIFA, cuando tengo tiempo”. (Kaká: “A James no se le olvidó jugar fútbol”)

“Quiero ganar títulos y probarme a mí mismo en el campo. Voy a entregar todo hasta el último minuto para ganar trofeos en este gran club (…) Jupp Heynckes un gran entrenador, con enorme experiencia en el juego. Él sabe lo que los jugadores quieren. Estoy aprendiendo mucho de él y voy paso a paso para entender lo que él quiere”, concluyó Rodríguez.