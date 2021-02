Siguen los hallazgos que revelan los malos manejos en la muerte de Diego Maradona

El astro argentino falleció el pasado 25 de noviembre y cada vez salen audios y testimonios nuevos que impactan a la familia. La justicia sigue investigando.

Siguen los hallazgos por la muerte de Diego Armando Maradona. Hallazgos que dejan mal parados a varias personas y que siguen causando el malestar de sus familiares tras las declaraciones de testigos.

Griselda Morel, psicopedagoga, confirmó que al astro argentino le daban pastillas escondidas en el alcohol para dormirlo. “Milagros Rodríguez (la cocinera) nos contó que por ejemplo uno de los custodios, no dijo cuál, le pisaba las pastillas y se las ponía en la cerveza para que no joda de noche. Como Diego no dormía, hacía eso con las pastillas a demanda de Diego. Todo era demanda de Diego. Si Diego se levantaba a las 9 de la mañana y pedía cerveza se la daban”, apuntó.

Y agregó que “Diego no quería recibir a nadie. Apenas lo pude ver y no se le veía la cara de tan hinchado que estaba”. Y confesó que el masajista le dijo en una oportunidad que “no camina y puede hacer un edema cardiopulmonar y cagarse muriendo”.

Los testimonios han dejado mal parado a “Charly”, una persona muy cercana al entorno de Maradona. “Un domingo el custodio estaba haciendo asado y Charly tomando vino con Diego en la mesa de almuerzo. Verónica esperó a que Diego se vaya al baño y justo llegó en anestesista que le dio un suero mágico. Verónica habló con Charly y le dijo por qué le daba vino, que no tenía que dárselo. Éste le dijo que sólo era una copa y ella le dijo que no era su amigo, sino empleado. La casa de Diego siempre era una mugre, un asco, todo desordenado, la heladera revuelta. Una vez Diego tenía como una quemadura en el omóplato hasta el intercostal. Charly decía que era normal que Diego se cayera, que estaba acostumbrado. Verónica le mando a poner unas barandas de apoyo porque no se sostenía en el baño”, advirtió Morel.

Las investigaciones contra el médico

Hace un par de semanas se conoció que el médico Leopoldo Luque, quien se encuentra investigado por posible homicidio culposo de Diego Armando Maradona, falsificó la firma del astro argentino para solicitar su historia clínica.

Ahora el medio Infobae dio a conocer unos audios entre Luque y la que fuera psiquiatra de Maradona, Agustina Cosachov, el día del fallecimiento del hombre que conquistó el Mundial de México 1986 con la selección de Argentina.

“Tranca vos, yo estoy por la autopista ya. Parece que está muerto. Posta que está muerto. Barrio San Andrés, tenés que pasar viste el que vamos siempre, Santa María de Tigre. Tenés que seguir por esa, seguir, seguir por esa calle hasta llegar a Italia. Esta sobre Italia. Ahora yo te paso la ubicación”, dijo Luque, quien además agregó en un tono más fuerte: “Sí boludo, parece que hizo un paro cardiorrespiratorio y se va a cagar muriendo el gordo. Ni idea qué hizo. Yo estoy yendo para allá”.

Por su parte, Cosachov respondió: “Entramos a la pieza y estaba frío, frío. Con toda la circulación marcada. Empezamos a hacer la reanimación y recuperó un poco el tono y, digamos, recuperó un poco de la temperatura corporal. Todo eso más o menos fueron 10 minutos que le hacíamos RCP manual, digamos entre la enfermera, “El Negro”, yo y “Monona” (la cocinera) y después llegó la ambulancia. Ahora están procediendo ellos. No nos dicen cómo está la situación. Yo salí y no me dicen nada”.

Infobae develó los audios entre Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov el día del fallecimiento de Maradona. pic.twitter.com/uSwCIyx9jH — Minuto Argentina (@ArgentinaMinuto) January 31, 2021

También, según referencia TN, se filtraron unas conversaciones vía chat de Luque, en las que el médico en mención insulta a una de las hijas de Maradona: “Jana es una pelotuda de mierda. Así nomás te lo digo. Quiere internarlo”. Y manifestó: “Diego los va a mandar a cagar a todos”.

Por su parte, Dalma Maradona, otra de las hijas del ’10′, se expresó al respecto en su cuenta de Twitter:

Luque sos un hdp y ojala se haga justicia pero no ignoremos que la persona que se lo presenta a mi papá,lo contrata y le paga un sueldo es Matías Morla! Yo acabo de escuchar los audios entre Luque y la psiquiatra y vomite!Lo único que le pido a Dios es que se haga justicia! 🙏🏻 — Dalma Maradona (@dalmaradona) January 31, 2021

Matías Morla: ¿el “parásito comercial” que exprimió los últimos días de Diego?

Matías Morla tuvo que ver el funeral por televisión. Tal vez una de las personas que más compartió con Maradona en los últimos ocho años. El abogado no tuvo acceso a la despedida debido a su pésima relación con las hijas del mítico 10. Un hombre al que culpan de haber sido el encargado de exprimir hasta la última gota de vida de Diego.

“Nos veremos pronto, amigo. Hasta siempre Comandante. Te voy a extrañar”, fue el mensaje que colgó Morla en su cuenta de Twitter el día de la muerte de Diego. Las respuestas fueron contundentes: le critican al abogado el haber exprimido hasta la última gota de vida del astro argentino por sus fines comerciales. Y el calificativo más recurrente: “parásito”.

“La muerte de Maradona la vas a llevar en el lomo toda la vida... no se como vas a hacer para vivir tranquilo ni 20 min... ojalá pague todos los responsables de este desenlace”, dice una de las respuestas.

“Te vas a tener que construir una mansión en el desierto hijo de puta. No vas a poder disfrutar la guita que te llevaste. Lo exprimiste hasta el último momento. Estás contento?”, agrega otro.

“El ultimo post en instagram del Diego fue una marca de cigarrillos, forro. Vos sos responsable”, añade otra persona. Son toneladas de mensajes por el estilo.

Y se revivieron las críticas por la presencia de Maradona en el duelo entre Gimnasia y Patronato, partido en el que Diego no se vio en un buen estado de salud. Dicen que había un presunto contrato comercial firmado por Morla detrás.

Dalma Maradona siempre lo repitió: “Morla fue lo peor que le pasó a mi papá”. Una relación de abogado-cliente que duró ocho años y que terminó en una fuerte amistad, pues Diego lo trató como su propia familia.

Un rifirrafe de hace un año a través de sus cuentas de Twitter entre Dalma y Morla es el retrato de las fracturas que tuvo Maradona con un sector de su familia en los últimos años.

“Tomamos con mucho asombro cuando trataron al padre de tonto. Porque le piden sumas en dólares de mucha cantidad, porque una como actriz y sin trabajar, y otra hija, no podrían tener la cantidad de plata que tienen”, colgó Morla hablando de Dalma y Gianinna, las dos hijas del 10.

Y Dalma respondió: “Vergüenza que le sigan dando cámara a ese abogado payaso con dientes postizos de plástico que le quedaron grandes. Mi hermana y yo pagamos las consecuencias de no haber querido arreglar con vos como lo hicieron tantos otros. ¡Acá estamos! ¡Decí la verdad! Te fuiste a Miami a llevar a tu hija al recital de Ariana Grande y lo paga mi papá porque le decís que vas a tener reuniones”.

Y la respuesta del abogado fue la siguiente, publicó una foto con varios fajos de dólares de Dalma. “No te confundas, el pasaje de mi hija lo pago yo, con la plata de mi trabajo. Vos deberás explicarle a la Justicia, de donde sacaste estos fajos de dólares”.

Varias personas han dicho que los últimos años de Maradona, en los que no estuvo en buenas condiciones de salud, sí tuvo más exposición comercial que nunca cuando fue entrenador de Dorados de Sinaloa en México y de Gimnasia en su país. Morla, un hombre que junto a Rocío Oliva, la última pareja de Maradona, no tuvo acceso permitido al velorio. Ese fue el ambiente con el que Diego se fue a la tumba.

“¿Qué más falta para meter a Matías Morla en la causa?”, dijo Dalma Maradona en las últimas horas.

La fiscalía argentina continúa investigando la muerte de Diego Armando Maradona, que ocurrió el pasado 25 de noviembre, y cada vez se halla nueva información en el caso. Va para largo.