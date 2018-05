Sir Alex Ferguson está despierto y puede hablar

AFP

El histórico entrenador del Manchester United, Alex Ferguson, puede sentarse y habla con su familia, dos días después de la operación urgente a la que se sometió tras sufrir una hemorragia cerebral, publicaron este martes varios medios ingleses. Ferguson, de 76 años, ganó 38 trofeos durante los 26 años que dirigió al Manchester United, entre ellos 13 campeonatos ingleses y dos Ligas de Campeones.

Según Mail Online (Daily Mail), el escocés salió del coma en el que había sido introducido por el servicio de cuidados intensivos del Royal Salford Hospital y muestra signos de recuperación. "La operación salió bien" y la respuesta de Ferguson en la recuperación "alienta a su familia a ser optimista, aunque con prudencia", añadió el diario inglés. (le puede interesar: El mundo del fútbol multiplica los mensajes de apoyo a Alex Ferguson)

Sus personas más cercanas afrontarán "un largo camino hacia un restablecimiento total, mientras que los exámenes continúan", explicó el Mail Online. "El pronóstico es bueno y sus amigos, los más próximos en el fútbol, están al corriente de cualquier mejora", indicó otro diario popular, The Sun.

El domingo el United informó de la situación: "Sir Alex Ferguson se ha sometido hoy a una operación de urgencia debido a una hemorragia cerebral. Ha ido muy bien pero necesita un tiempo de cuidados intensivos para una recuperación óptima. Su familia pide privacidad en este asunto". (Lea también: De Cristiano a Ferguson: "Mis pensamientos y oraciones contigo, amigo")

El homenaje de Ryan Giggs

Uno de sus jugadores, el internacional inglés Michael Carrick, comentó este martes las muestras de afecto que ha recibido: "Muestra el efecto que ha tenido entre la gente, en todo el mundo. Representa mucho para mí y para este club. Rezamos y pensamos en él, por Cathy (su esposa) y toda la familia. Es duro, pero voy a ser positivo, creo que va a salir".

El seleccionador de Gales, Ryan Giggs, jugó en los 13 equipos que ganaron la Premier League con Ferguson. Debutó en 1991, con 17 años, y fue 'Red Devil' hasta su retirada en 2014. "Sé que la operación ha tenido éxito, es un luchador y eso me hace pensar que será capaz de recuperarse", señaló en la BBC este martes. "Ha sido la mayor influencia de mi carrera, en el terreno de juego y fuera", dijo el que fuera entrenador adjunto del United junto a David Moyes, que sucedió a Ferguson en 2013.

El United agradeció las muestras de afecto, entre ellas las de los técnicos Arsène Wenger (Arsenal), Pep Guardiola (Manchester City) y Jurgen Klopp (Liverpool). Wenger, al que Ferguson homenajeó la semana pasada entregándole un recuerdo en su última visita a Old Trafford -deja el club de Londres tras 22 años en el cargo-, recordó su encuentro el domingo. "Estuve con él en el césped, tras el partido le fui a ver y me dijo que estaba en plena forma, me dijo que hacía mucho deporte, parecía muy contento", develó el legendario preparador del Arsenal.