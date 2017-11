Tensión entre Mourinho y Conte: "Hay que tener respeto en el campo, no por fuera"

AFP

El entrenador del Chelsea, Antonio Conte, y su homólogo del Mánchester United, José Mourinho, no se dieron la mano al término de la victoria de los Blues sobre los Red Devils (1-0), el domingo en la Premier League, provocando así un nuevo episodio del conflicto entre ambos.

Cuando el árbitro pitó el final del partido, el italiano saltó al césped para celebrar la victoria con sus jugadores, mientras que el portugués, exentrenador del Chelsea, se quedó al borde del campo, para saludar a los miembros del cuerpo técnico del club londinense.

Preguntado luego por Sky Sports sobre la ausencia de ese apretón de manos, habitual en el protocolo informal de los finales de partido, Conte respondió que eso no es importante. "Lo importante es ganar el partido. Hay que tener respeto en el campo, no fuera del campo", apuntó.

Por su parte, Mourinho estimó que había hecho todo lo necesario para que sí se diera el apretón de manos. "No querrían que saliera corriendo detrás de él al campo", reaccionó el portugués. "Di la mano a la gente que estaba ahí. Creo que uno de ellos era su hermano, su adjunto. Creo que yo cumplí con mi deber. No puedo salir corriendo detrás de él. Él no estaba obligado a esperar. No hay problema", explicó.

Conte y Mourinho han tenido varios momentos de tensión desde la llegada del italiano a Inglaterra en 2016. En marzo, ambos tuvieron que ser separados por el cuarto árbitro tras una discusión airada. Era el segundo asalto de un enfrentamiento que empezó en octubre de 2016, cuando 'Mou' cayó 4-0 en su regreso a Stamford Bridge y se enfadó con los gestos del italiano.