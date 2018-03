Thierry Henry y su sueño de entrenar al Arsenal

Redacción Deportes y EFE

La antigua estrella del Arsenal Thierry Henry no “retrocedería ante el desafío” de tomar las riendas del club si el actual técnico Arsene Wenger libera el puesto, aunque deja a su compatriota “la última palabra” con respecto a su sucesor.

“Soy un competidor y como competidor no retrocedo ante un desafío”, comentó el exdelantero en Sky Sports ante la posibilidad de suceder a Wenger, quien ha estado en el banquillo de los Gunners desde 1996.

“Hablamos de algo hipotético, (pero) desde niño nunca he retrocedido ante un desafío”, añadió el que actualmente es asistente técnico del español Roberto Martínez en la selección de Belgica.

“Si te gusta un sitio y ellos (los dirigentes) piden -y repito que si ellos piden- ayuda, siempre voy a decir que sí”, insistió Henry.

No obstante, el jugador del Arsenal entre 1999 y 2007 quiso apoyar a su exentrenador. “Nos preguntamos: ¿Debe marcharse? Nunca podré decir eso. No me mojo, pero nunca podría decir eso. He luchado con ese hombre y es por eso que nunca lo podría decir”, dijo el exinternacional francés.

“Lo que no quiero ver es lo que le está ocurriendo en este momento y querría que tuviese la última palabra, sea lo que sea”.

Las especulaciones sobre una salida del Arsenal de Wenger se han intensificado este domingo tras la cuarta derrota consecutiva (2-1 contra el Brighton) que dejan a los Gunners prácticamente fuera de la próxima Liga de Campeones por segunda temporada consecutiva.