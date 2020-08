Todo lo que debe saber sobre el desenlace de la Champions League

El torneo continental de clubs más importante del mundo entra en la recta final en un formato inédito con ocho equipos buscando la ansiada ‘orejona’.

La UEFA Champions League regresó, tras 149 días de inactividad, el viernes 7 de agosto en uno de los parones más largo desde la creación del torneo en 1955. La pandemia del coronavirus azotó al mundo entero y la industria del deporte no fue exenta de eso. Aun así, el torneo de clubes más importante del mundo logró volver a las canchas y poner a girar esa distinguida pelota de estrellas. Desde este miércoles, el certamen continuará en un formato nunca antes visto y que promete dos semanas de un gran espectáculo futbolístico.

Con cuatro partidos pendientes de los octavos de final, la Champions se volvió a disputar para completar los ocho equipos que jugarán el ‘Final 8’ de Lisboa, Portugal, desde este miércoles. El Manchester City venció al Real Madrid en su campo por 2-1 (con un resultado global de 4-2). El Olympique de Lyon dio la sorpresa tras eliminar a la Juventus de Turín en Italia en un partido que concluyó 2-1 a favor de los ‘bianconeros’, pero que por el gol visitante inclinó la balanza hacia los franceses al haber ganado la ida por 1-0. El Barcelona y el Bayern Múnich no tuvieron muchos inconvenientes sellando su tiquete a la capital lusa tras vencer al Nápoli y al Chelsea respectivamente. El cuadro culé venció 3-1 a los napolitanos y los bávaros golearon 4-1 al equipo londinense.

Los ocho equipos fueron repartidos en cuatro llaves de cuartos de final. La diferencia de la edición 2019-2020 de la Champions a comparación de todas las anteriores, es que todos los encuentros serán a partido único. Esto quiere decir que quien gane en los 90 minutos, pasará a la siguiente ronda. En caso de que haya empate, se jugará dos tiempos suplementarios de 13 minutos y si no se ha quebrado la paridad, se definirá en una tanda de penaltis.

Los estadios que albergarán el torneo serán el Estadio de la Luz del Benfica y el Estadio José Alvalade, donde juegan sus partidos regularmente el Sporting de Lisboa.

Los partidos a disputarse en esta ronda serán Atalanta vs. París Saint-Germain (miércoles12 de agosto), Leipzig vs. Atlético de Madrid (jueves 13 de agosto), Barcelona vs Bayern Múnich (viernes 14 de agosto) y Manchester City vs. Olympique de Lyon (sábado 15 de agosto). Todos los encuentros se disputarán a las 2:00 p.m., hora de Colombia. Luego el ganador entre el Atalanta y el PSG se medirá ante el vencedor entre Leipzig y el cuadro colchonero en la semifinal. La otra llave será entre quien gane entre culés y bávaros frente a quien se imponga entre el City y el Lyon.

Como se vio en el desenlace de los torneos europeos en los últimos meses, los equipos podrán realizar hasta cinco cambios, pero solo en tres pausas del juego. Es decir, si un conjunto realizó cuatro cambios en tres momentos distintos en los que el partido tuvo que ser detenido, no podrá realizar la última modificación. Además, las nuevas incorporaciones de los clubes no podrán hacer parte del certamen por normativa de la UEFA.

Este torneo podría ver a un nuevo campeón de la competición ya que solamente el Barcelona y el Bayern Múnich han logrado hacerse con el título continental. El cuadro dirigido por el argentino Diego Simeone ha jugado la final en tres oportunidades (1974,2014 y 2016) sin lograr el título. El Lyon alcanzó su mejor resultado en 2010 tras jugar las semifinales en las que cayó ante el equipo bávaro. El PSG también logró las semifinales en 1995 y fue vencido por el Milan de Italia. El Atalanta y el Leipzig están alcanzando su mejor resultado en el certamen ya que los italianos están disputando la Champions por primera vez y los alemanes fueron eliminados en fase de grupos en la edición 2017-2018.

Para el ‘Final 8’ de Lisboa, tres jugadores colombianos se mantienen en la pelea por la orejona. Santiago Arias con el Atlético de Madrid y Duván Zapata junto a Luis Fernando Muriel en el Atalanta. Este será un campeonato atípico para los seguidores del fútbol europeo, sin embargo, promete ser de la misma calidad que cualquier otro.