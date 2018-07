Todo o nada, la nueva película del Manchester City

-Redacción Deportes

El Machester City le abrió el vestuario a Amazon durante toda la temporada 2017-2018, el fin fue documentar todo el trayecto del último campeón de la Premier League. El lanzamiento oficial de "All or Nothing" (todo o nada) será el próximo 17 de agosto. El trailer de la película fue publicado este lunes en las redes sociales del propio club.

"Obviamente los voy a defender hasta el último día de nuestras vidas en las conferencias de prensa, pero acá voy a decirles la verdad", de esta manera comienza el trailer en el que la empresa norteamericana le pagó al club inglés más de 13 millones de dólares para dejarlos filmar desde las prácticas, los camerinos, los trayectos a los estadios y las concentraciones. En esa última temporada el City consiguió su quinto título en la Premier League, tras los logrados en 2013-2014, 1936-1937, 1967-1968 y 2011-2012.

"Algunos de ustedes juegan mejor cuando están enfadados conmigo, así que enójense todo lo que quieran", con la anterior frase se escucha de manera efusiva a Pep Guardiola dentro del camerino del estadio Emirates arengando a sus jugadores. En la campaña en la que se grabó la película, el club inglés sumó un récord de 100 puntos en todo la temporada.

El lanzamiento de "All or Nothing" (todo o nada) será transmitido a más de 200 países y generó problemas legales entre Amazon, quien creó la serie, y Sky Sports y BT Sport, quienes son las empresas dueñas de los derechos de transmisión de los partidos de la Premier League en Inglaterra.