Tolima venció a Nacional en el Atanasio Girardot

Redacción deportes

Nacional-Tolima. Un juego que parecía una revancha de aquella final del primer semestre de la liga en la que los pijaos se coronaron campeones en el Atanasio Girardot. Todo estaba servido. Dicen que la venganza es un plato que se come frío y después del Mundial esta podría ser la mejor oportunidad para que Nacional dejara de una vez de lado sus fantasmas con el equipo de Ibagué, escuadra que en los últimos tiempos le ha cogido la medida (lo eliminó en cuartos de final del torneo finalización del año pasado y le ganó el título del primer semestre). Pero los antioqueños dejaron pasar la oportunidad y cayeron en su debut en la liga 2-1.

El Nacional de Jorge Almirón empezó dando buenas impresiones: presión alta, adelantando líneas. Parecía marcar territorio, quería dejarle claro al Tolima que el dueño de casa estaba ahí para ganar, para sumar los tres puntos. A su vez, los de Ibagué aguantaron, esperaron, no se apresuraron y así complicaron al cuadro verde. Apostaron por el contragolpe y eso funcionó a la perfección. Sonrieron primero en el Atanasio Girardot. Un pase filtrado del venezolano Luis González a Marco Pérez, quien solo frente al arquero Christian Vargas remató cruzado y le dio la ventaja al equipo vinotinto y oro a los 11 minutos.

La ventaja no duró mucho. La sonrisa se convirtió en seriedad cuando el defensor Juan Guillermo Arboleda le hizo falta dentro del área a Dayro Moreno. El central del compromiso, Hayder Castro, no dudó en pitar la infracción. El delantero se encargó de marcar al minuto 16 el empate. Con el marcador igualado, el cuadro antioqueño mantuvo la posesión, esa idea de lograr vencer al Tolima crecía y parecía florecer en los corazones de los seguidores del equipo verde. La ilusión era grande, pero las intenciones de los locales no pasaron de ahí.

La intensidad se fue enfriando, el ritmo cesó, Nacional parecía quedarse sin batería. Aunque se aproximaron por intermedio de Jeison Lucumí y Juan Pablo Ramírez, no lograron ser contundentes. Mientras que los de Ibagué aprovechaban cualquier error en la zona defensiva de Nacional para complicarlos. Omar Albornoz avisó y en el minuto 70, cuando el juego no era de nadie, Rafael Carrascal sacó un remate con su pierna derecha de media distancia y puso el 2-1 a favor de los de Ibagué. El gol obligó a Nacional a irse con todo arriba, en búsqueda del empate, pero la falta de claridad fue evidente y los verdes debutaron con una derrota dolorosa ante su verdugo: Deportes Tolima.