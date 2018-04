"Un tipo de redes, amigo de Omar Pérez, me hizo el mismo trabajo que a Gerardo Pelusso": Gregorio Pérez

El pasado 14 de abril, tras el empate 2-2 de Independiente Santa Fe ante Once Caldas, el cuadro cardenal quedó con muy pocas oportunidades de clasificar a la siguiente fase de la Liga Águila. Por lo que César Pastrana, presidente del equipo, tomó la determinación de rescindir el contrato de Gregorio Pérez. En diálogo con Fox Sports Radio de Uruguay, el extécnico habló del malestar que sintió por algunas decisiones que tomó.

"Comencé este año con un plantel muy reducido. Entramos a la zona de grupos de la Copa Libertadores y en la Liga Águila no nos fue bien. Omar Pérez es ídolo de la hinchada de Santa Fe, no estaba para jugar los 90 minutos. Así se lo dije al presidente y no se le renovó contrato. Y se creó un malestar profundo", dijo.

Y comparó su salida del equipo capitalino con la de su compatriota Gerardo Pelusso, actual entrenador de Deportivo Cali. "Dentro del club hay un un tipo que maneja las redes sociales, muy amigo de Pérez, como de otros jugadores que no están en el equipo, que me hizo el mismo trabajo que le hicieron a Pelusso".

Por último, aclaró que su salida del conjunto albirrojo lo tomó por sorpresa, aunque entiende que los resultados son los que mandan en el fútbol. "Había presión porque yo no quería que contrataran a Luis Manuel Seijas sino a Macnelly Torres, eso también me lo agregaron a mi mochila. Y el presidente, tras el partido del Once Caldas, que me había dicho la semana pasada que tenía toda su confianza y que le apostáramos a la Libertadores, me dijo que quería un revulsivo. También hay otras cosas que no voy a decir, pero bueno, es lo que toca vivir".

Este miércoles, Independiente Santa Fe se jugará la vida en la Copa Libertadores ante Flamengo en el estadio El Campín. Agustín Julio, técnico encargado, será el hombre que tomará las decisiones desde el banco de suplentes.