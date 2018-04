Una derrota del Manchester United coronó al City campeón de la Premier

Redacción deportes

Los 'Diablos rojos' perdieron 1-0 en Old Trafford frente al West Bromwich y quedaron a 16 puntos del equipo ciudadano a falta de cuatro partidos.

Los jugadores del Manchester United salen cabizbajos de Old Trafford tras perder con el West Bromwich. AFP

Hace una semana el Manchester United le arrebató la posibilidad al City de coronarse campeón. Después de una notable remontada vencieron 3-2 a sus rivales de ciudad como visitantes, en el estadio Ethiad. Pogba y Smalling fueron los héroes de esa victoria, que retumbó a lo largo y ancho del planeta. Ocho días después, ese mismo United, perdió contra el colero de la Premier, el West Bromwich, en Old Trafford, resultado que le sirvió al equipo ciudadano para coronarse campeón de la Premier League.

Del cielo al infierno podría ser titulada la última semana de los 'Diablos rojos', que venían de ganar cinco partidos consecutivos en Premier League. Fueron ocho días en los que se resumieron los constantes altibajos que tuvieron a lo largo de una temporada que más temprano que tarde iba a coronar al Manchester City como campeón. Este domingo, ante el asombro de sus hinchas, vieron como un West Bromwich, enfocado en defender y contragolpear, se quedó con los tres puntos.

El cuadro de Jose Mourinho, que tuvo la posesión del balón, no contó con profundidad, ni definición. Alexis Sánchez pasó desapercibido, al igual que Juan Mata. Anthony Martial tampoco fue solución cuando ingresó. La ofensiva local se terminó estrellando ante la buena actuación del arquero rival Ben Foster. Y los visitantes, que no ganaba desde el pasado 13 de enero, hicieron de Old Trafford el teatro de sus sueños. Jay Rodríguez, al minuto 73, anotó de cabeza, el único tanto del compromiso.

El United fue incapaz de reaccionar. Los de Mourinho, que sumaban siete victorias consecutivas en competiciones inglesas, fueron reducidos por el conjunto de Darren Moore, que queda ahora a nueve puntos de la permanencia. El revés del Manchester United sentencia una situación contemplada varias jornadas atrás. El Manchester City sella el quinto título de la Premier de su historia, el primero con Pep Guardiola como entrenador.

El técnico español, en su segunda campaña en el banquillo citizen, añade el trofeo de este curso a los obtenidos en 1936-37, 1967-68, 2011-12 y 2013-14, este último con el chileno Manuel Pellegrini en el banquillo. El City, aventaja en dieciséis puntos al United a falta de cuatro encuentros por jugar. Los reds, además, ponen en peligro su segunda plaza. Solo un punto les separa del Liverpool, único representante inglés en la Liga de Campeones.