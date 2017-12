Una primera rueda de ensueño: el Manchester goleó al Bournemouth

AFP

Diecisiete victorias consecutivas y 14 puntos al segundo: el Mánchester City de Pep Guardiola pasará una feliz Navidad después de golear 4-0 al Bournemouth (18º), con doblete del argentino Sergio Agüero, este sábado en la fecha 19, que marca el ecuador del campeonato inglés.

Alcanzada la mitad de la competición, los 'Citizens' son líderes con 14 puntos más que su inmediato perseguidor, el Mánchester United, que cuenta con un partido menos.

Con 18 triunfos y un empate en 19 fechas, los pupilos de Pep Guardiola caminan con paso firme hacia el título, y sólo una debacle en la segunda mitad de temporada les privaría del quinto campeonato inglés de su historia.

El City está ahora a dos triunfos de igualar el récord de victorias consecutivas en las cinco grandes ligas europeas, que ostenta el Bayern de Múnich... de Guardiola (2013-2014).

El Newcastle (miércoles) y el Crystal Palace (domingo) serán sus últimos obstáculos para lograrlo.

El 'Kun' Agüero firmó sus goles 100 y 101 en el Etihad Stadium. En el minuto 27 anotó de un remate de cabeza en plancha, y en el 79 volvió a anotar de cabeza. Entre medias tuvo tiempo para asistir a Raheem Sterling (53). El brasileño Danilo (85), que había ingresado desde el banco, anotó los otros dos goles locales.

"Es un jugador especial, una leyenda. Estoy feliz cuando juega y consigue goles", declaró Guardiola.

Según informaciones de la prensa, Agüero, que llegó al City en 2011 procedente del Atlético de Madrid, estaría planteándose abandonar la entidad. El Daily Mirror publicó el viernes que Agüero no estaría cómodo con Guardiola, considerando que ya no es imprescindible en el City después de haberse quedado fuera del once titular en algunos partidos importantes esta temporada.

"Sé que los futbolistas que normalmente no juegan están molestos, pero todos en el equipo merecen jugar", apuntó el técnico catalán.

Con estos cuatro, el City se convirtió en el primer equipo inglés en sumar 100 goles en Inglaterra en un año natural, desde que lo hiciese el Liverpool en 1982.

Guardiola pudo alinear al recuperado central belga Vincent Kompany y al internacional español David Silva, que se perdió los choques precedentes por asuntos personales.