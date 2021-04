El ente sudamericano anunció el 13 de abril un convenio con la farmacéutica Sinovac para la donación de 50.000 dosis.

Las 50.000 vacunas contra la COVID-19, donadas a la Conmebol por la farmacéutica china Sinovac Biotech, llegarán este 28 de abril a Uruguay para su posterior aplicación en los equipos que harán parte de los principales torneos de la máxima autoridad del fútbol sudamericano, el más importante: La Copa América.

La Conmebol informó este jueves en un comunicado que el protocolo y los procedimientos de vacunación se analizarán este viernes en el Consejo del organismo, si bien señaló que desde la llegada a Uruguay del lote comenzará el proceso de distribución a los distintos países.

La inmunización se iniciará con los conjuntos que tomarán parte en la Copa América y los dos torneos internacionales de la Conmebol “hasta llegar a los equipos femeninos y masculinos de la máxima categoría de cada país”, incluyendo el cuerpo técnico y los asistentes.

La Conmebol aclaró que la vacunación, que también beneficiará a árbitros y personal operativo de la organización de los partidos, no es obligatoria y “el jugador que elija no inmunizarse no será penalizado ni excluido de las competiciones”.

Asimismo, el ente informó que las vacunas fueron especialmente fabricadas para su destino en el fútbol sudamericano.

El pasado 13 de abril, cuando la Conmebol anunció la donación de las vacunas, su presidente, Alejandro Domínguez, agradeció al mandatario uruguayo, Luis Lacalle Pou, y las autoridades de ese país “la gestión rápida y eficaz para este logro que no tiene precedentes en el fútbol mundial”.