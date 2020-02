Varios sectores en Portugal apoyan a Marega tras recibir insultos racistas

EFE

Desde la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), que ha calificado de "intolerables" comportamientos de este tipo, pasando por el Gobierno, que ha prometido encontrar a los responsables, y hasta el propio presidente del país. Todos se han referido a este asunto, que ocupa hoy la portada de los diarios lusos, deportivos o no.



"Los goles no tienen color", titula el generalista Jornal de Notícias, en tanto que los dedicados al deporte, como A bola, han sido aún más contundentes, con portadas en las que se declara "Somos Marega", mientras que Record otorga la "máxima nota" al jugador "por su actitud valiente".

Nadie ahorra palabras en apoyo al maliense, que tras abandonar el encuentro arremetió en su cuenta de Instagram contra los aficionados que le insultaron, a los que describió como "idiotas", y también a los árbitros, a los que, irónico, agradeció por no haberle defendido.



"¡Espero no encontrarlo nunca más en un campo de fútbol! ¡Usted es una vergüenza", agregó en su mensaje Marega, que se marchó el domingo del campo mientras su entrenador, Sérgio Conceiçao gritaba al público "esto es una vergüenza".



El presidente de la FPF, Fernando Gomes, ha emitido un comunicado para repudiar lo sucedido y ha asegurado que hará "todo para que los aficionados que no respetan el fútbol queden definitivamente en la puerta de los estadios".



"Este es un combate urgente de toda la sociedad", remachó.



El episodio ha trascendido lo deportivo con la declaración del primer ministro, el socialista António Costa, quien ha expresado en su cuenta de Twitter "solidaridad total" con Marega, "que en el campo demostró ser no solo un gran jugador, sino también un gran ciudadano".



Una reacción que llegaba después de que el secretario de Estado de Juventud y Deporte, João Paulo Rebelo, avanzara a la prensa que la policía busca a quienes insultaron al maliense para "castigarlos ejemplarmente".



También el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, ha intervenido en un tema que ha acabado por abrir un debate nacional sobre el racismo en el país.



"El pueblo portugués sabe, incluso por experiencia histórica, que el camino del racismo, de la xenofobia, y de la discriminación, además de representar la violación de la dignidad de la persona humana y de sus derechos fundamentales, es un camino dramático en términos de cultura, civilización y paz social", declaró hoy.