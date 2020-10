Wilker Ángel, el primer ganador de las Eliminatorias

El jugador venezolano del Ajmat Grozni de la Premier League de Rusia tuvo que esperar varios meses para conocer a su hija recién nacida y reencontrarse con su familia.

La felicidad de los aficionados por el inicio de las eliminatorias suramericanas rumbo al mundial de fútbol de Catar 2022 se ha sentido en gran parte del continente. El proceso clasificatoria esta programado para iniciar en marzo de 2020, pero la situación de salud pública a nivel mundial que trajo la pandemia del coronavirus obligó a posponerla hasta octubre. Esto llevó a que la organización se corriera y que el mundo del balompié quedara a la espera.

Otra persona que estuvo esperando para que los enfrentamientos internacionales regresaran era el defensor venezolano, Wilker Ángel, jugador del Ajmat Grozni de la Premier League de Rusia. Ángel llegó al Viejo Continente en agosto de 2016 y ha sido parte del equipo ruso desde entonces.

En septiembre de 2019, su esposa quedó embarazada de su segunda hija, Mia. Con la ilusión de ampliar su familia, el futbolista recibió la noticia con gran alegría.

Entre sus viajes de ida y vuelta de Venezuela a Rusia, la pandemia separó a Wilker de su esposa, su hija y su futura bebe desde marzo. Esto lo llevó a perderse del nacimiento de Mía y tener que vivir su llegada al mundo en la nueva realidad: las videollamadas y las redes sociales.

En julio de 2020 tuvo que viajar a Miami, Estados Unidos para realizarse una operación en su antebrazo. “No he podido conocer a mi hija, me he lesionado gravemente. He pensado en perder las esperanzas muchas veces, pero mi corazón se llena de fortaleza y fe”, aseguró el defensor.

El regreso del fútbol internacional supuso una cosa para Ángel, podría regresar a su país por la concentración de la selección venezolana de fútbol y conocería a su nueva hija. Además volvería a ver a su familia tras siete meses de estar distanciados.

Este martes, en el hotel en el que se encontraba la ‘vinotinto’, Wilker Ángel se reencontró con su familia.

Este viernes, la selección Colombia y su par de Venezuela se enfrentarán en la primera fecha de las eliminatorias mundialistas rumbo a Catar 2022. Ambos equipos irán en busca de la victoria, pero Wilker ya consiguió la suya.