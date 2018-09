Yerry Mina, nominado para hacer parte del once ideal FIFPro

Redacción deportes

En el Mundial de Rusia, Yerry Mina demostró todo su potencial: cierres precisos, velocidad y buen juego aéreo. Fue el hombre a seguir del seleccionado colombiano en Rusia. El que se robó las miradas, los suspiros y el que hizo que todo un país se ilusionara. Tal vez todo ese trabajo no le alcanzó para que el Barcelona lo mantuviera en la nómina para esta temporada, pero sí le bastó para ser elegido por primera vez entre los 55 jugadores candidatos a entrar en el once mundial de la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFPro). (Lea también: Yerry Mina, el rey de Guachené)

El central colombiano, quien en enero fue vendido de Palmeiras a Barcelona y en agosto del equipo catalán al Everton, está junto a defensores de la talla de Sergio Ramos, Gerard Piqué, Mats Hummels, Samuel Umtiti, Raphael Varane, entre otros. El listado de 55 futbolistas se destaca la presencia de Mina como el único jugador nacional. No aparecen ni Radamel Falcao García, ni James Rodríguez. Además también resaltan las ausencias del arquero Jan Oblak, campeón de la Liga Europa con el Atlético de Madrid, y del delantero Gareth Bale, estrella en la final de la Liga de Campeones.

Los cinco porteros que han recibido más votos han sido Gianluigi Buffon, quien la temporada pasada jugó en el Juventus y en la actual está en el PSG; Thibaut Courtois, quien perteneció al Chelsea y ya debutó con el Real Madrid; David De Gea (Manchester United), Keylor Navas (Real Madrid) y Ter Stegen (Barcelona), quien entra por primera vez en la lista de candidatos. Destaca la ausencia de Manuel Neuer (Bayern Múnich), el meta titular de Alemania se perdió gran parte de la temporada con el Bayern Múnich por una lesión.

Entre los mediocampistas se destacan los nombres de Andrés Iniesta, ahora en el fútbol japonés; Toni Kroos (Real Madrid), Lika Modric (Real Madrid), Ivan Rakitic (Barcelona), Arturo Vidal (Bayern Múnich y Barcelona), N'Golo Kante (Chelsea), Paul Pogba (Manchester United), entre otros. Estos dos últimos, recientemente se coronaron campeones con la selección de Francia en el Mundial de Rusia 2018. Mientras que entre los delanteros, sobresalen los nombres de Cristiano Ronaldo (Real Madrid y Juventus), Edinson Cavani (PSG), Lionel Messi (Barcelona), Neymar (PSG) y Harry Kane, actual goleador del campeonato que se disputó en Rusia.

El once ideal se anunciará el próximo 24 de septiembre, en Londres, durante la Gala de los Premios The Best, que entrega la FIFA a los mejores jugadores del Año.

Los 55 nominados son:

Porteros: Gianluigi Buffon (ITA/Juventus-PSG), Thibaut Courtois (BEL/Chelsea-Real Madrid), David De Gea (ESP/Manchester United), Keylor Navas (CRC/Real Madrid), Marc-André Ter Stegen (GER/Barcelona)

Defensas: Jordi Alba (ESP/Barcelona) Dani Alves (BRA/París Saint-Germain), Dani Carvajal (ESP/Real Madrid), Giorgio Chiellini (ITA/Juventus), Virgil van Dijk (NED/Southampton/Liverpool), Diego Godin (URU/Atlético Madrid), Mats Hummels (GER/Bayern Múnich), Joshua Kimmich (GER/Bayern Múnich), Dejan Lovren (CRO/Liverpool), Marcelo (BRA/Real Madrid), Yerry Mina (COL/Barcelona/Everton), Benjamin Pavard (FRA/Stuttgart) Gerard Piqué (ESP/Barcelona), Sergio Ramos (ESP/Real Madrid), Thiago Silva (BRA/París Saint-Germain), Kieran Trippier (ENG/Tottenham Hotspur), Samuel Umtiti (FRA, Barcelona), Raphaël Varane (FRA/Real Madrid), Sime Vrsaljko (CRO/Atlético Madrid-Inter), Kyle Walker (ENG/Manchester City).

Mediocampistas: Sergio Busquets (ESP/Barcelona), Casemiro (BRA/Real Madrid), Philippe Coutinho (BRA/Liverpool-Barcelona), Kevin De Bruyne (BEL/Manchester City), Eden Hazard (BEL/Chelsea), Andres Iniesta (ESP/Barcelona/Vissel Kobe), Isco (ESP/Real Madrid), N'Golo Kante (FRA/Chelsea), Toni Kroos (GER/Real Madrid), Nemanja Matic (SRB/Manchester United), Luka Modric (CRO/Real Madrid), Paul Pogba (FRA/Manchester United), Ivan Rakitic (CRO/Barcelona), David Silva (ESP/Manchester City), Arturo Vidal (CHI/Bayern Múnich- Barcelona).

Delanteros: Karim Benzema (FRA/Real Madrid), Edinson Cavani (URU/Paris Saint-Germain), Paulo Dybala (Juventus/Argentina), Antoine Griezmann (FRA/Atlético Madrid), Harry Kane (ENG/Tottenham Hotspur), Robert Lewandowski (POL/Bayern Múnich), Romelu Lukaku (BEL/Manchester United), Mario Mandzukic (CRO/Juventus), Sadio Mane (Sen/Liverpool), Kylian Mbappe (FRA/Paris Saint-Germain), Lionel Messi (ARG/Barcelona), Neymar Jr. (BRA/Paris Saint-Germain), Cristiano Ronaldo (POR/Real Madrid CF/Juventus), Mohammed Salah (Egipto/Liverpool), Luis Suárez (URU/Barcelona).