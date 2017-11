“Yo no he renunciado a la selección”: Luis Fernando Muriel

Redacción Deportes - @DeportesEE

El delantero del Sevilla de España, que no fue convocado para la gira asiática por el técnico de la tricolor, José Pékerman, desmintió las versiones que indicaron que había decidido no vestir más la camiseta de la selección.

La versión de la supuesta renuncia del delantero costeño a la selección colombiana de fútbol de mayores surgió luego del partido en el que el equipo tricolor igualó 1-1 ante Perú y logró el cupo al Mundial de Rusia 2018. Supuestamente, el jugador se molestó con José Pékerman por no tenerlo en cuenta en ninguno de los dos últimos juegos de la Eliminatoria y por eso habría decidido manifestar su malestar y dar un paso al costado. Esa misma versión que nació en ese momento, decía que quien lo había convencido para no renunciar fue Radamel Falcao García. Sin embargo, casi un mes después, el propio Muriel aclaró en una entrevista que publicó el Sevilla, su club, que todo fue mentira y que él no ha renunciado a la selección.

“Es mentira que yo haya renunciado a la selección. Fueron unos rumores que surgieron en Colombia, no sé de dónde vinieron, pero en ningún momento he pensado en renunciar a la selección”, aseguró.

Lo que sí dejó claro es que tuvo una larga charla con el técnico José Pékerman, quien hace cuatro años no lo llevó al Mundial de Brasil 2014. “Lo último que hablé, bastante largo, con el profe fue eso, pidiéndole consejos, en qué podía mejorar y qué esperaba él más de mí. Fue solamente eso lo que hablé con el entrenador”.

Muriel estuvo entre los 26 jugadores que se concentraron en Argentina antes de la Copa del Mundo de Brasil, sin embargo, fue uno de los tres que a última hora salieron de la lista, junto a Luis Amaranto Perea y Radamel Falcao García.

En este diálogo con un periodista de su club, Muriel también explicó que en el equipo tricolor la competencia entre los delanteros es dura porque hay muchos y muy buenos atacantes. “Tengo muchos delanteros compitiendo por ese puesto en la Selección, que quieren todos participar en el Mundial. Seguramente lo que haga aquí (en el Sevilla) va a ser fundamental para estar en esa lista del Mundial. Yo igual estoy confiado de que las cosas van a ir bien y de poder estar en Rusia con la Selección”, precisó.

Sobre la convocatoria para los amistosos ante Corea y China, el nacido en Santo Tomás, Atlántico, aseguró que ese tema fue hablado hace varias semanas con el técnico José Pékerman. “Sí, lo hablamos cuando terminamos el último partido de eliminatorias. Las indicaciones que me dio era que tratara de encontrar ese espacio que me faltaba aquí en el Sevilla, que tratara de jugar el máximo de partidos posibles, de ponerme bien y que llegara para estar listo para el Mundial”.